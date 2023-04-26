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Haberler Magazin Önce aldatılmış sonra da cinsel ilişki itirafı yapmıştı! Seren Serengil sevgilisi Mustafa Tohma'yla barıştı! Arto pimi çekmişti

Önce aldatılmış sonra da cinsel ilişki itirafı yapmıştı! Seren Serengil sevgilisi Mustafa Tohma'yla barıştı! Arto pimi çekmişti

Seren Serengil uzun bir süredir, hayat arkadaşım dediği Mustafa Tohma ile aşk yaşıyordu. Özellikle depremde annesini kaybeden Mustafa Tohma'nın en büyük destekçisi Seren Serengil'di. Ancak bu büyük aşk bitti. Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ayrılığı duyurdu. Paylaşımlar sonrası yaptığı canlı yayında ise Tohma'nın kendisini aldattığından, cinsel hayatlarına kadar her şeyi bir bir afişe eden Serengil hakkında Arto öyle sözler kullandı ve üzerine Serengil öyle bir kare paylaştı ki ortalık yangın yerine döndü. Sonrasında imalı bir paylaşım yapan Seren Serengil sevgilisi Mustafa Tohma'yla barıştı. İşte ilk görüntü...

26.04.2023 08:20 - Son Güncelleme: 26.04.2023 08:22
Önce aldatılmış sonra da cinsel ilişki itirafı yapmıştı! Seren Serengil sevgilisi Mustafa Tohma’yla barıştı! Arto pimi çekmişti

Uzun yıllardır birliktelik yaşayan Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ikilisinin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Önce aldatılmış sonra da cinsel ilişki itirafı yapmıştı! Seren Serengil sevgilisi Mustafa Tohma’yla barıştı! Arto pimi çekmişti

Mustafa Rahman Tohma, Serengil'in yaşadığı hastalık süreci boyunca bir an olsun yanından ayrılmamış, ünlü sunucunun en büyük destekçisi olmuştu.

Önce aldatılmış sonra da cinsel ilişki itirafı yapmıştı! Seren Serengil sevgilisi Mustafa Tohma’yla barıştı! Arto pimi çekmişti

Seren Serengil, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde annesini kaybeden Mustafa Rahman Tohma'nın en büyük destekçisi olmuştu.

Önce aldatılmış sonra da cinsel ilişki itirafı yapmıştı! Seren Serengil sevgilisi Mustafa Tohma’yla barıştı! Arto pimi çekmişti

Serengil, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Tohma için şu ifadeleri kullanmıştı:

Hayat arkadaşım bana çok baktı, çok sarıp sarmaladı. Bir de benim yüzümden çok kırıp döktüler onu hiç hak etmediği halde. Şimdi sıra bende. Beraber saracağız yaraları. Beraber iyileşeceğiz. Çok zor ama üstesinden hep geldik, yine geleceğiz.

Önce aldatılmış sonra da cinsel ilişki itirafı yapmıştı! Seren Serengil sevgilisi Mustafa Tohma’yla barıştı! Arto pimi çekmişti

AYRILDIKLARINI DUYURDU

Her fırsatta yaşadığı sağlık sorunları süresince yanında olan Tohma'dan övgüyle bahseden ünlü isimden beklenmedik bir hamle gelmişti.

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