Önce aldatıldı dendi sonra hamile olduğu olduğu ortaya çıktı! Hazal Kaya 'sürpriz yumurtanın' adını açıkladı! Fikret Ali abi oluyor
Önceki gün yaptığı 'Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabileceklerimin de ciddi bir sınırı oldu ayrıca. 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum.' açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Hazal Kaya ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Önceki gün arkadaşı Selin Şekerci'yle bir konser çıkışı görüntülenen Hazal Kaya, hamile olduğunu doğrulamış ve bebeğin cinsiyetini açıklamıştı. Bu mutlu haberi bu kez Instagram hesabından duyuran Hazal Kaya kızının adını da açıkladı. İşte Hazal Kaya'nın o paylaşımı.
Geçtiğimiz günlerde bir konser çıkışı kız bebek beklediğini duyuran Hazal Kaya bu kez de Instagram hesabından kızının adını duyurdu. İşte detaylar...
Hazal Kaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyordu. Ancak ünlü oyuncunun bir süredir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti.
"FİZİKSEL OLARAK AŞIRI ZORLANDIĞIM BİR DÖNEMDEYİM"
Konuyla alakalı açıklama yapan ünlü oyuncu, "Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı vallahi... Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum. Ay, çok güzel şeyler geliyor. Neyse... Böyleyken böyle. İki, üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm." şeklinde konuşmuştu.
HAZAL KAYA BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ İLK KEZ AÇIKLADI
Yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile 2019'da dünyaevine giren Hazal Kaya, ikinci bebeğinin cinsiyetini konserde açıklamıştı.