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Ömür Gedik’ten bikini şov! Sere serpe uzandı peş peşe paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Ömür Gedik'ten bikini şov! Tatil sezonunu açan ünlü şarkıcı Ömür Gedik, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bikinisiyle objektif karşısına geçen Gedik, o pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı, bikinili pozlarıyla kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyaya damağa vurdu. Öte yandan düzgün fiziğiyle dikkat çeken Gedik, paylaşımın düştüğü notla ise formunun sırrını açıkladı. İşte Ömür Gedik'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

20.06.2021 02:12 - Son Güncelleme: 20.06.2021 02:12
Ömür Gedik’ten bikini şov! Sere serpe uzandı peş peşe paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Tatil sezonunu Bodrum'da açan ünlü şarkıcı Ömür Gedik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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Ömür Gedik’ten bikini şov! Sere serpe uzandı peş peşe paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Ömür Gedik, bikinisiyle güneşlenirken verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ömür Gedik’ten bikini şov! Sere serpe uzandı peş peşe paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Ömür Gedik’ten bikini şov! Sere serpe uzandı peş peşe paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Gedik, paylaşımına düştüğü notla ise formunun sırrını vermeyi ihmal etmedi.

Ömür Gedik’ten bikini şov! Sere serpe uzandı peş peşe paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Gedik paylaşımına, "Merhaba yaz. Kilo almama formülümü bu fotoğraflarla açıklıyorum; günde bir öğüne düş, bak ama yeme, su ve kahveyi eksik etme" notunu ekledi.