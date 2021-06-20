Ömür Gedik’ten bikini şov! Sere serpe uzandı peş peşe paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Ömür Gedik'ten bikini şov! Tatil sezonunu açan ünlü şarkıcı Ömür Gedik, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bikinisiyle objektif karşısına geçen Gedik, o pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı, bikinili pozlarıyla kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyaya damağa vurdu. Öte yandan düzgün fiziğiyle dikkat çeken Gedik, paylaşımın düştüğü notla ise formunun sırrını açıkladı. İşte Ömür Gedik'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

20.06.2021 02:12 - Son Güncelleme: 20.06.2021 02:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





