Ömer’in İzzet’i Ali Düşenkalkar’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! "Nasıl anlamadık" Meğer Seksenler’in usta ismiyle...

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Gamze Karaduman, Barış Falay gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ömer dizisine Reşat'ın kardeşi İzzet rolüyle dahil olan Ali Düşenkalkar'ın hayatı merak edildi. Gönül Dağı, Hanımın Çiftliği, Aşk ve Mavi, Dila Hanım gibi dizilerde rol alan Düşenkalkar'ın kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ali Düşenkalkar'ın kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte Ali Düşenkalkar'ın Seksenler'de de rol alan kardeşi...
Ömer dizisine Reşat'ın kardeşi İzzet rolüyle dahil olan Ali Düşenkalkar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ALİ DÜŞENKALKAR KİMDİR?
1961 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen Ali Düşenkalkar, 1983'te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve başlayan oyuncu, yönetmen ve yardımcı yönetmen olarak görev yaptı.
Diksiyon, fonetik, drama ve konuşma dersleri de veren Düşenkalkar, hala İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaktadır.