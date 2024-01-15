Ömer’in İzzet’i Ali Düşenkalkar’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! "Nasıl anlamadık" Meğer Seksenler’in usta ismiyle...

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Gamze Karaduman, Barış Falay gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ömer dizisine Reşat'ın kardeşi İzzet rolüyle dahil olan Ali Düşenkalkar'ın hayatı merak edildi. Gönül Dağı, Hanımın Çiftliği, Aşk ve Mavi, Dila Hanım gibi dizilerde rol alan Düşenkalkar'ın kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ali Düşenkalkar'ın kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte Ali Düşenkalkar'ın Seksenler'de de rol alan kardeşi...