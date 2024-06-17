Ömer'in çilekeş Gamze'si Gökçe Bahadır 42 yaşında 57 kilo olma sırrı! Emir Ersoy ile 2 yıl önce evlenmişti! Meğer estetik...

Ömer dizisiyle büyük beğeni toplayan Gökçe Bahadır, zindeliği ve formunuyla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. 42 yaşında olmasına rağmen 57 kilo olan Bahadır'ın eski fotoğrafları ile son hali arasındaki fark dikkat çekiyor. Peki Gökçe Bahadır'ın bu kadar genç ve formda görünmesinin sırrı ne? İşte Gökçe Bahadır'ın sırrı...