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Ömer'in çilekeş Gamze'si Gökçe Bahadır 42 yaşında 57 kilo olma sırrı! Emir Ersoy ile 2 yıl önce evlenmişti! Meğer estetik...

Ömer dizisiyle büyük beğeni toplayan Gökçe Bahadır, zindeliği ve formunuyla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. 42 yaşında olmasına rağmen 57 kilo olan Bahadır'ın eski fotoğrafları ile son hali arasındaki fark dikkat çekiyor. Peki Gökçe Bahadır'ın bu kadar genç ve formda görünmesinin sırrı ne? İşte Gökçe Bahadır'ın sırrı...

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 22:13 Güncelleme 17 Haziran 2024, 22:13
Ömer’in çilekeş Gamze’si Gökçe Bahadır 42 yaşında 57 kilo olma sırrı! Emir Ersoy ile 2 yıl önce evlenmişti! Meğer estetik... 1

Ömer dizisindeki rolü ve mutlu evliliği ile gündemde olan Gökçe Bahadır, eski fotoğraflarıyla da şaşırtıyor. 41 yaşında olmasına rağmen dinç ve formda görünümüyle dikkat çeken Bahadır'ın güzellik sırları merak konusu oldu.

Ömer’in çilekeş Gamze’si Gökçe Bahadır 42 yaşında 57 kilo olma sırrı! Emir Ersoy ile 2 yıl önce evlenmişti! Meğer estetik... 2

Hayat Bilgisi dizisi ile ilk kez izleyici karşısına çıkan Gökçe Bahadır, büyük çıkışını Yaprak Dökümü ile yaptı.

Ömer’in çilekeş Gamze’si Gökçe Bahadır 42 yaşında 57 kilo olma sırrı! Emir Ersoy ile 2 yıl önce evlenmişti! Meğer estetik... 3

Diziyle birlikte kısa sürede yıldızı parlayan Gökçe, özellikle canlandırdığı Leyla karakteriyle kariyerinde hızlı bir sıçrama yaşadı.

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