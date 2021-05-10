Ölümün eşiğinden dönen Mehmet Ali Erbil'den maneviyat dolu sözler: "Sık sık türbe ziyaretleri yapıyorum Hacca gitmek istiyorum”
Ölümün eşiğinden dönen Mehmet Ali Erbil yaşadığı zorlu günlerin öncesini ve sonrasını anlattı. Uzun yıllardır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil "Yaşadıklarım maneviyatımı derinden etkiledi" diyerek ekledi: "Hastalıkla birlikte Allah'a bağlandım, inancım kuvvetlendi. Yaşadığım her şeyi kader olarak görüyorum. Sık sık türbe ziyaretleri yapıyorum. Hacca gitmek istiyorum" dedi. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dönem büyük aşk yaşayıp evliliğin eşiğinden döndüğü Nefise Karatay ile ilgili itirafta da bulundu.
Ölümün eşiğinden dönen Mehmet Ali Erbil'den maneviyat dolu açıklamalar geldi. İşte 64 yaşındaki Erbil'den dikkat sözler...
Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz?
Evdeyim, evde kalmak gerekiyor zaten. Allah'a şükür evde benimle ilgilenen insanlar var. Daha ne isteyeyim? Normalde de çok gezmiyordum. Dışarıya sadece hastane için çıkıyordum, şimdi de öyle. Ayda bir damar yolundan ilaç almam gerekiyor. İki aşım da yapıldı. Sağlığım yerinde, sadece hâlâ yürüme zorluğum var.
Hayatınızda en çok neyin eksikliğini hissediyorsunuz?
Yıllarca her gün televizyonda canlı yayın yapıyordum. Şimdi dönüp baktığımda o günleri özlüyorum. Benim gibi hiperaktif biri için kolay değil. Farklı bir formatta yarışma sunuyordum, doğaçlama yapıyordum her şeyi. Türk halkında çok kredim var. O zamanlar yaptığım esprililerimi tolere ediyorlardı. Bu krediyi herkese vermez halkımız.
Yaşadığınız zorlu süreç manevi dünyanızı nasıl etkiledi?
Maneviyatımı derinden etkiledi yaşadıklarım. Yoğun bakımdayken damadım başımda dua ediyordu. Ben de bilmediğim duaları tekrar ediyordum. Yaşadığım bu hastalık süreciyle tekrar Allah'a bağlandım. Hastalık öncesi bağım zayıftı. Şimdi inancım çok kuvvetlendi. Yaşadığım her şey kader. Kimin aklına gelirdi benim gibi hareketli bir adamın bu duruma düşeceği. İnançlı şekilde dik durup bunun da üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Sık sık türbeleri ziyarete gidiyorum. Dua ediyorum gittiğim türbelerde. En son Bursa'ya gittim mesela. İnsanlar beni görünce büyük ilgi gösterdi.
İSYAN ETMEDİM
Kutsal topraklara da gitmek istiyor musunuz?
Evet. Hacca gitmek istiyorum. Umarım Allah nasip eder.
"Artık bitti'" dediğiniz bir an oldu mu hiç hastanedeyken?
Ölümden korkmadım. Kendimi ölüme hazırladım. 'Allah'ım ölünce bana başka bir huzur vereceksin. Her şey senden gelecek' dedim. Sebat ettim, isyan etmedim. Eskiden çok hastalanayım, sevenlerim beni kapılarda beklesin diye düşlerdim. Öyle de oldu.
O FOTOĞRAFLAR BÜYÜK HATAYDI
Hayatınıza çok kadın girdi ama Nefise Karatay'la ilişkiniz ve çektirdiğiniz fotoğraflarda çok konuşulmuştu...
Çok geride kaldı o ilişki. Şimdi evlendi, hep mutlu olsun isterim. O fotoğraflardan dolayı kendimi çok suçlu hissettim. O fotoğrafların çekilmesinde çok sorumluluğum var. Yurt dışında çiftler böyle fotoğraflar çektiriyordu o yıllarda. Biz de Türkiye'de yapalım demiştik. Ama büyük pişmanlık yaşadım. Ben o fotoğrafları Nefise ile evleneceğim diye çektirmiştim. Evlenmeyeceğimizi hiç düşünmemiştim ki. Zaten evlenmeyi düşünmediğim bir kadını öyle göstermeyi asla istemem. Büyük hataydı o fotoğrafları çektirmek.