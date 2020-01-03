Ölümü ile sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal ve eşi Filiz Akgün'ün kızları Elif Su büyüdü! İşte İbrahim Erkal'ın kızı...
Şarkıları ile bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı İbrahim Erkal 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. İbrahim Erkal'ın ani gidişi sevenlerini yasa boğmuş ardından gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. İbrahim Erkal, 10 Ekim 1967 tarihinde Erzurum'un Narman ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını doğup büyüdüğü Narman ilçesinde tamamladı. Lise öğretiminin ardından Musa Eroğlu Müzik Eğitim Merkezi binasında solfej ve nota dersleri almaya başlayan Erkal, geceleri de mekanlarda sahne alıyordu. Erkal, 2017 Nisan ayında evinin otoparkında baygın halde bulunarak yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi süren Erkal'ın Mayıs ayında beyin ölümü gerçekleşti. İbrahim Erkal, 12 Mayıs 2017 tarihinde kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.
Canısı, Ömrüm, Çare Gelmez, Sen Aldırma, Vur Dibine gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran İbrahim Erkal, ölümü ile tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 52 yaşında hayata veda eden İbrahim Erkal geride 3 çocuk bıraktı. Bunlardan biri de eşi Filiz Akgün ile olan evliliğinden doğan kızı Elif Su. İbrahim Erkal, kızı Elif Su henüz 12 günlükken hayata gözlerini yummuştu. 2 buçuk yaşındaki Elif Su'nun annesi Filiz Erkal ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...
İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük çocuğu Elif Su henüz 12 günlüktü. Geriye ise Elif Su ve babası İbrahim Erkal'ın birlikte çekildiği bu fotoğraflar kaldı.
Elif Su şimdi 2,5 yaşında. Anne Filiz Erkal, kızının fotoğraflarını sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşıyor. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...