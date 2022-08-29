Ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet'e zehir zemberek sözler! Kaza yerine ilk o koşmuştu: "Geldi numarasını yaptı gitti"
Ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet'e zehir zemberek sözler geldi. Muğla Bodrum'da kaza geçiren İbrahim Tatlıses'in yanına ilk gelen, araları açık olan oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu. Oldukça telaşlı görünen Ahmet Tatlı, kurtarma çalışmalarını yakından takip edip mahkemelik olduğu babasına yardımcı olmak için oradan oraya koşturmuştu. Kazadan sonra hastaneye babasının yanına giden Ahmet Tatlı, babasının başından da ayrılmadı. Tüm bu yaşananların ardından İbrahim Tatlıses'ten gelen açıklama dikkat çekti. Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, oğlu için, "Geldi, numarasını yaptı gitti" dedi.
29.08.2022 12:15 - Son Güncelleme: 29.08.2022 12:21
Kazayla birlikte kafa kafaya çarpışan iki araç, uçurumun kenarındaki kayalıklarda asılı kaldı. Kazada, kamyon şoförü ve İbrahim Tatlıses'in aracındaki biri kadın 4 kişi ile toplam 5 kişi yaralandı.
YANMAKTAN SON ANDA KURTARILDI
Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü. Bu sırada aracı içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses de vatandaşların müdahalesi ile alevlerden kurtuldu.