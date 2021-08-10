Vav TV İzle
Haberler Magazin Olimpiyat'ın yıldızı Zehra Güneş'e Survivor'ın olay isminden yakın markaj! Karşılıklı takip çoktan başladı sosyal medya aşkı yapıştırdı

Olimpiyat'ın yıldızı Zehra Güneş'e Survivor'ın olay isminden yakın markaj! Karşılıklı takip çoktan başladı sosyal medya aşkı yapıştırdı

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları çeyrek final maçında, Güney Kore ile kozlarını paylaştı. Son topa kadar büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada, Güney Kore'ye 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na veda etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, adını dünyaya duyurdu. Önce NBA yıldızı Kevin Durant'ın yakın markaja aldığı Zehra Güneş çok konuşulan isimlerden biri oldu. Ancak önceki gün yaşananlar kafaları karıştırdı. Çünkü Zehra Güneş ve Survivor'ın o ismi karşılıklı takibe başladı. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcılarını çoktan yakıştırdı bile...

10.08.2021 09:53 - Son Güncelleme: 26.05.2022 15:46
Olimpiyat’ın yıldızı Zehra Güneş’e Survivor’ın olay isminden yakın markaj! Karşılıklı takip çoktan başladı sosyal medya aşkı yapıştırdı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir başarıyla mücadele eden ve grupta son olarak Arjantin'i yenerek çeyrek final oynamayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, gösterdiği performansla sadece Türk halkının değil, tüm dünyanın takdirini kazandı. Turnuvanın en genç takımı olan 'Filenin Sultanları'nın en skorer ve genç isimlerinden Zehra Güneş de performansıyla en dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Olimpiyat’ın yıldızı Zehra Güneş’e Survivor’ın olay isminden yakın markaj! Karşılıklı takip çoktan başladı sosyal medya aşkı yapıştırdı

KEVIN DURANT'İN DE YAKIN MARKAJINDA

1999 doğumlu milli sporcu, voleyboldaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekti.

Olimpiyat’ın yıldızı Zehra Güneş’e Survivor’ın olay isminden yakın markaj! Karşılıklı takip çoktan başladı sosyal medya aşkı yapıştırdı

NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyen ve ABD Basketbol Milli Takımı ile Tokyo'da mücadele eden Kevin Durant'ın, Güneş'i yakından takip eden isimlerden olduğu ortaya çıktı.

Olimpiyat’ın yıldızı Zehra Güneş’e Survivor’ın olay isminden yakın markaj! Karşılıklı takip çoktan başladı sosyal medya aşkı yapıştırdı

Instagram'da 12 milyondan fazla takipçisi olan 32 yaşındaki yıldız basketbolcu, Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş'i takip etmeye başladı.

Olimpiyat’ın yıldızı Zehra Güneş’e Survivor’ın olay isminden yakın markaj! Karşılıklı takip çoktan başladı sosyal medya aşkı yapıştırdı

TAKİBE TAKİPLE KARŞILIK VERDİ
Instagram hesabında 700 bini aşkın takipçisi bulunan Zehra Güneş de ünlü basketbolcuyu takibe aldı.

SON DAKİKA