Olimpiyat'ın yıldızı Zehra Güneş'e Survivor'ın olay isminden yakın markaj! Karşılıklı takip çoktan başladı sosyal medya aşkı yapıştırdı
Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları çeyrek final maçında, Güney Kore ile kozlarını paylaştı. Son topa kadar büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada, Güney Kore'ye 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na veda etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, adını dünyaya duyurdu. Önce NBA yıldızı Kevin Durant'ın yakın markaja aldığı Zehra Güneş çok konuşulan isimlerden biri oldu. Ancak önceki gün yaşananlar kafaları karıştırdı. Çünkü Zehra Güneş ve Survivor'ın o ismi karşılıklı takibe başladı. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcılarını çoktan yakıştırdı bile...
10.08.2021 09:53 - Son Güncelleme: 26.05.2022 15:46
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir başarıyla mücadele eden ve grupta son olarak Arjantin'i yenerek çeyrek final oynamayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, gösterdiği performansla sadece Türk halkının değil, tüm dünyanın takdirini kazandı. Turnuvanın en genç takımı olan 'Filenin Sultanları'nın en skorer ve genç isimlerinden Zehra Güneş de performansıyla en dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı.
Instagram'da 12 milyondan fazla takipçisi olan 32 yaşındaki yıldız basketbolcu, Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş'i takip etmeye başladı.