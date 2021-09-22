Olanlar Oldu’nun Zafer'i Ata Demirer bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Tuvana Türkay ile arasındaki fark ‘yok artık’ dedirtti
Olanlar Oldu'nun Zafer'i Ata Demirer bakın kaç yaşında çıktı! Eyyvah Eyvah film serisi ile hafızalara kazınan ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, Olanlar Oldu adlı filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı, Ata Demirer'in hayatını merak edip araştırmaya başladı. Demirer hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun yaşını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Demirer'in filmde Aslı karakterini canlandıran rol arkadaşı Tuvana Türkay ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Bakın Ata Demirer kaç yaşındaymış...
22.09.2021 20:56
- Son Güncelleme: 22.09.2021 20:56
Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Olanlar Oldu adlı filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Demirer'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Demirer hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun yaşını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Demirer'in filmde Aslı karakterini canlandıran rol arkadaşı Tuvana Türkay ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti.