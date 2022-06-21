Olanlar Oldu’nun Aslı’sı Tuvana Türkay’ın bikinili pozunu gören bir daha baktı! Sosyal medya çalkalandı: “İnanılmaz”
Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı senaryosunu ise Ata Demirer'in yazdığı Olanlar Oldu filmi televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. 2007 yapımı olan filmde Aslı karakterini canlandıran Tuvana Türkay ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Türkay, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı tatil pozunu takipçilerinin ısrarı üzerine sayfasına taşıdı. Birçok kişinin yoğun ilgi gösterdiği paylaşımı gören dönüp bir daha baktı. Türkay'ın paylaşımı için "İnanılmaz" yorumu yapıldı. İşte Tuvana Türkay'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
21.06.2022 19:51 - Son Güncelleme: 21.06.2022 20:04
Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanan Olanlar Oldu filminde Aslı karakterini canlandıran Tuvana Türkay, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.