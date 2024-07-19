Olanlar Oldu’nun Aslı’sı Tuvana Türkay’ı doğal güzel sananlar yanıldı! Estetiksiz hali gündem oldu!

Ata Demirer, Ülkü Duru, Seda Güven gibi isimlerin yer aldığı Olanlar Oldu filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Tuvana Türkay'ın hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu hakkında en çok "Tuvana Türkay estetikli mi?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncuyu doğal güzel sananlar yanılırken Türkay'ın estetiksiz hali gündem oldu.