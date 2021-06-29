Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel'i son yolculuğunda sanat camiası yalnız bıraktı!
Oyuncu Ali Demirel Marmaris'te son yolculuğuna uğurlandı! Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel ileri derecede zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 77 yaşında vefat eden oyuncu, senarist, seslendirme sanatçısı Demirel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi. Törene, yakınları ve site komşuları katılırken sanat camiası usta tiyatrocuyu son yolculuğunda yalnız bıraktı.
Cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığına defnedilen sanatçının torunu yaşadıkları son anı anlattı. Alara Tezcan yaptığı açıklamada, "Dedem tek böbrekle yaşıyordu. Şeker ve tansiyon rahatsızlıkları vardı. O gün de hareket etmekte zorlanıyordu, ambulans çağırdık, hastaneye gittik. Her şey iki saat içinde oldu, hemen entübe edilerek, tedaviye alındı. 24 saat sonra ne yazık ki kaybettik çok canım acıyor" dedi.