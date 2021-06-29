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Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel'i son yolculuğunda sanat camiası yalnız bıraktı!

Oyuncu Ali Demirel Marmaris'te son yolculuğuna uğurlandı! Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel ileri derecede zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 77 yaşında vefat eden oyuncu, senarist, seslendirme sanatçısı Demirel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi. Törene, yakınları ve site komşuları katılırken sanat camiası usta tiyatrocuyu son yolculuğunda yalnız bıraktı.

29.06.2021 16:55 - Son Güncelleme: 29.06.2021 16:55
Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel'i son yolculuğunda sanat camiası yalnız bıraktı!

Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel'i son yolculuğunda sanat camiası yalnız bıraktı!

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Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel'i son yolculuğunda sanat camiası yalnız bıraktı!

Türkiye'nin sevilen oyuncularından tiyatro ve sinema sanatçısı Ali Demirel toprağa verildi. Cenazeye sanat camiasından kimsenin katılmaması ise dikkat çekti.

Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel'i son yolculuğunda sanat camiası yalnız bıraktı!

Uzun süredir Marmaris'te yaşayan 77 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Demirel, dün ileri derece zatürre şikayeti ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sevilen sanatçının cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel'i son yolculuğunda sanat camiası yalnız bıraktı!

Cenaze namazı Marmaris Siteler Mahallesi Camii'nde kılındı. Cenazeye, Ali Demirel'in eşi Melek Demirel, kızı Sara Demirel Tezcan, oğlu Sun Demirel, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve yardımcıları katıldı.

Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel'i son yolculuğunda sanat camiası yalnız bıraktı!

Cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığına defnedilen sanatçının torunu yaşadıkları son anı anlattı. Alara Tezcan yaptığı açıklamada, "Dedem tek böbrekle yaşıyordu. Şeker ve tansiyon rahatsızlıkları vardı. O gün de hareket etmekte zorlanıyordu, ambulans çağırdık, hastaneye gittik. Her şey iki saat içinde oldu, hemen entübe edilerek, tedaviye alındı. 24 saat sonra ne yazık ki kaybettik çok canım acıyor" dedi.