Oktay Kaynarca'nın kardeşi Meryem'i görenler şaştı kaldı! "Mavi gözleri aileden miras"

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem Kaynarca'yı görenler şaştı kaldı. Peki Oktay Kaynarca ile kız kardeşi Meryem Kaynarca'yı bakalım siz benzetecek misiniz?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteriyle gönüllere taht kuran ve son durağı Kim Milyoner Olmak İster yarışması olan Oktay Kaynarca bugünün en çok araştırılan isimleri arasında yer aldı.