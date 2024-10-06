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Oktay Kaynarca'nın kardeşi Meryem'i görenler şaştı kaldı! "Mavi gözleri aileden miras"

Atv'nin reyting rekortmeni dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oyunculuğuyla dikkat çeken Oktay Kaynarca'nın son durağı Kim Milyoner Olmak İster yarışması oldu. Bugün Razaman Çulha'ın 1 milyon TL değerindeki soruya gelmesiyle araştırılmaya başlanan Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem Kaynarca'yı görenler şaştı kaldı. Peki Oktay Kaynarca ile kız kardeşi Meryem Kaynarca'yı bakalım siz benzetecek misiniz?

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 17:37 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 17:37
Oktay Kaynarca’nın kardeşi Meryem’i görenler şaştı kaldı! Mavi gözleri aileden miras

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem Kaynarca'yı görenler şaştı kaldı. Peki Oktay Kaynarca ile kız kardeşi Meryem Kaynarca'yı bakalım siz benzetecek misiniz?

Oktay Kaynarca’nın kardeşi Meryem’i görenler şaştı kaldı! Mavi gözleri aileden miras

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteriyle gönüllere taht kuran ve son durağı Kim Milyoner Olmak İster yarışması olan Oktay Kaynarca bugünün en çok araştırılan isimleri arasında yer aldı.

Oktay Kaynarca’nın kardeşi Meryem’i görenler şaştı kaldı! Mavi gözleri aileden miras

Kim Milyoner Olmak İster'de Ramazan Çulha'nın milyonluk soruyu doğru cevap verip vermeyeceği merak konusu iken Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem ile benzerlikleri büyük şaşkınlık yarattı.

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