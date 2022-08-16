Oktay Kaynarca'dan Özgü Namal açıklaması! Set ziyaretine gitmişti o iddialara yanıt geldi: "Özgü ve çocuklarıyla..."
Oktay Kaynarca'dan Özgü Namal hakkında açıklama! Kurtlar Vadisi'nde biri Elif diğeri ise Süleyman Çakır karakterine hayat vermişti. Eşi Serdar Oral ile ekrandan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Özgü Namal, 6 Ekim 2020'de Oral'ın hayatını kaybetmesi sonucu büyük bir üzüntü yaşadı ve çocuklarına sarılarakkötü günleri geride bıraktı. Getiğimiz günlerde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizi setini ziyarete giden güzel oyuncunun hayranları o kareyi görünce, 'Oktay ile yeniden aynı projede mi yer alacaklar' düşüncesine kapıldı. Konuyla ilgili Oktay Kaynarca'dan açıklama geldi. İşte son hailyle ve ziyareti ile dikkat çeken Özgü Namal hakkında usta oyuncudan gelen açıklama...
16.08.2022 17:15 - Son Güncelleme: 16.08.2022 17:28
"YENİDEN AYNI PROJEDELER Mİ?"
Oktay Kaynarca'dan Özgü Namal açıklaması! Set ziyaretine gitmişti o iddialara yanıt geldi.
Nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral'I 2020 yılında kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal çocuklarıyla birlikte gözlerden uzak yaşamaya karar vermişti.
Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan, Erkan Sever gibi isimlerin rol adlığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri sürüyor.