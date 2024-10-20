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Oktay Kaynarca'dan anne-oğul paylaşımı! Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu çakır gözlerini annesinden almış!

ATV'nin efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonuna başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla hızlı bir giriş yaptı. Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile gönüllerde taht kuran Kaynarca, ekranlara dönüşüyle birlikte izleyiciden tam not aldı. Ancak hayranlarının ilgisi sadece programla sınırlı kalmadı. Kaynarca'nın sosyal medya paylaşımları da büyük beğeni topluyor. Oktay Kaynarca son paylaşımında annesiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafı "Anne tavsiyesi almak..." notuyla paylaştı.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 09:13 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 10:57
Oktay Kaynarca’dan anne-oğul paylaşımı! Kim Milyoner Olmak İster’in yakışıklı sunucusu çakır gözlerini annesinden almış!

ATV ekranlarının vazgeçilmez programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezona başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla merhaba dedi. Programın enerjik ve karizmatik sunucusu, yarışmadaki performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Oktay Kaynarca’dan anne-oğul paylaşımı! Kim Milyoner Olmak İster’in yakışıklı sunucusu çakır gözlerini annesinden almış!

Kaynarca, son paylaşımıyla bir kez daha hayranlarının gönlünü fethetti. Annesiyle birlikte verdiği poz kısa sürede büyük ilgi toplarken, fotoğraf altına yapılan yorumlar dikkat çekti.

Oktay Kaynarca’dan anne-oğul paylaşımı! Kim Milyoner Olmak İster’in yakışıklı sunucusu çakır gözlerini annesinden almış!

"Anne Tavsiyesi" Paylaşımına Beğeni Yağdı

Instagram'da 1.9 milyon takipçisi bulunan Oktay Kaynarca, annesiyle çekildiği bir kareyi "Anne tavsiyesi almak..." notuyla paylaştı.

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