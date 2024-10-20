Oktay Kaynarca’dan anne-oğul paylaşımı! Kim Milyoner Olmak İster’in yakışıklı sunucusu çakır gözlerini annesinden almış!

ATV ekranlarının vazgeçilmez programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezona başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla merhaba dedi. Programın enerjik ve karizmatik sunucusu, yarışmadaki performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.
Kaynarca, son paylaşımıyla bir kez daha hayranlarının gönlünü fethetti. Annesiyle birlikte verdiği poz kısa sürede büyük ilgi toplarken, fotoğraf altına yapılan yorumlar dikkat çekti.
"Anne Tavsiyesi" Paylaşımına Beğeni Yağdı
Instagram'da 1.9 milyon takipçisi bulunan Oktay Kaynarca, annesiyle çekildiği bir kareyi "Anne tavsiyesi almak..." notuyla paylaştı.