Oktay Kaynarca’dan anne-oğul paylaşımı! Kim Milyoner Olmak İster’in yakışıklı sunucusu çakır gözlerini annesinden almış!

ATV ekranlarının vazgeçilmez programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezona başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla merhaba dedi. Programın enerjik ve karizmatik sunucusu, yarışmadaki performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.