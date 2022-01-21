Okan Yalabık'ın gözden uzak tuttuğu sevgilisi de çok ünlü çıktı! Fena yakalandılar aralarında 11 yaş fark var işte Okan Yalabık'ın sevgilisi
Okan Yalabık'ın gözden uzak tuttuğu sevgilisi de çok ünlü çıktı! Fena yakalandılar, aralarında 11 yaş fark var... Okan Yalabık, 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ezgi Ayvalı'yla önceki gün ilk kez objektiflere takıldı. Etiler'de bir mekanda baş başa yemek yiyen aşıklar, objektiflere tebessüm etti. Oyuncu çift, ilişkileriyle ilgili, "Her şey güzel gidiyor" dedi. İşte Okan Yalabık'ın sevgilisi...
21.01.2022 11:05
- Son Güncelleme: 21.01.2022 11:13
Okan Yalabık'ın gözden uzak tuttuğu sevgilisi de çok ünlü çıktı! Fena yakalandılar aralarında 11 yaş fark var, işte Okan Yalabık'ın sevgilisi
Okan Yalabık, 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ezgi Ayvalı'yla önceki gün ilk kez objektiflere takıldı. Etiler'de bir mekanda baş başa yemek yiyen aşıklar, objektiflere tebessüm etti.
Oyuncu çift, ilişkileriyle ilgili, "Her şey güzel gidiyor" dedi. İşte Okan Yalabık ve ekndsinden 11 yaş küçük meslektaş sevgilisi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...