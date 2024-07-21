Okan Kurt Mauro Icardi'ye özendi saçlarını sarıya boyattı! Demet Akalın 'Okardi' diyerek paylaştı! İşte Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un yeni imajı

Ünlü popçu Demet Akalın ve ailesi magazin gündeminin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

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Fanatik Galatasaraylılığıyla bilinen Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt bu kez hiç akıllara gelmeyecek bir olay magazin manşetlerine bomba gibi düştü.