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Okan Kurt Mauro Icardi'ye özendi saçlarını sarıya boyattı! Demet Akalın 'Okardi' diyerek paylaştı! İşte Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un yeni imajı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, son zamanlarda dikkat çekici bir imaj değişikliğine gitti. Futbol dünyasının yıldızlarından Galatasaraylı Mauro Icardi'ye özenerek saçlarını sarıya boyatan Kurt, yaptırdığı değişiklikle sosyal medyada büyük ilgi topladı. Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un yeni imajını Instagram hesabından "Okardi" notuyla paylaştı. İşte Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un yeni imajı...

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 15:09 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 15:24
Okan Kurt Mauro Icardi’ye özendi saçlarını sarıya boyattı! Demet Akalın ’Okardi’ diyerek paylaştı! İşte Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’un yeni imajı 1

Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un yeni imajını Instagram hesabından "Okardi" notuyla paylaştı. İşte Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un yeni imajı...

Okan Kurt Mauro Icardi’ye özendi saçlarını sarıya boyattı! Demet Akalın ’Okardi’ diyerek paylaştı! İşte Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’un yeni imajı 2

Ünlü popçu Demet Akalın ve ailesi magazin gündeminin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Okan Kurt Mauro Icardi’ye özendi saçlarını sarıya boyattı! Demet Akalın ’Okardi’ diyerek paylaştı! İşte Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’un yeni imajı 3

Fanatik Galatasaraylılığıyla bilinen Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt bu kez hiç akıllara gelmeyecek bir olay magazin manşetlerine bomba gibi düştü.

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