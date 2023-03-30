Okan Karacan eski eşinin kapısına dayandı arbede çıktı polislerle de tartıştı! Zeynep Kadıoğlu: "Bağımlılıkları var..."

ŞİRKETİN ÖNÜNDE KAVGA ÇIKTI

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; polisler şirketin önüne giden ve bir personelle tartışan ünlü isim, "Burası benim emeklerimle 1 yıl önce kurduğum şirket. 1 kişiye 5 kişi saldırıyor. Alacaklarımı 1 senedir vermiyorlar. Telefonlarımı engellediler, bana yabancı madde kullanıyorsun diyerek şantaj yapıyorlar. Ben şeker hastası bir insanım, 30 yıldır bu işi yapıyorum ve alkol almıyorum. Yabancı madde kullanmıyorum, kullansak söyleriz" dedi.