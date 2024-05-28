Okan Buruk'un 42 numarası Abdülkerim Bardakcı ailesiyle gezmede! Eşi ve bebeğiyle Galatasaray şampiyonluğu sonrası ilk kez görüntülendi

Bu sene ligi 102 puanla kapatan Galatasaray, dün akşam Rams Park'ta Okan Buruk, Erden Timur, Dursun Özbek, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere ekipçe şampiyonluğu kutladı. Şampiyonlukta payı epeyce büyük olan 42 numaralı formanın sahibi Abdülkerim Bardakcı, şampiyonluk sonrası eşi ve bebeğiyle Nişantaşı'nda görüntülendi. İşte Abdülkerim Bardakcı'nın o halleri...
Galatasaray'a geldikten sonra gösterdiği performansla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı, sezon boyunca 42 numaralı formayı terletti.
Teknik adam Okan Buruk'un önderliğinde ekip arkadaşlarıyla sezonu 102 puan ile kapatan Galatasaray, şampiyon oldu.
Dün Kerem Demirbay, Dries Mertens, Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere ekip arkadaşlarıyla şampiyonluğu Rams Park'ta kutlayan Abdülkerim Bardakcı, taraftarları coşturmayı başardı.