Okan Bayülgen’in sır gibi sakladığı kızı büyüdü kocaman oldu! Okan Bayülgen’in kızı İstanbul artık bir genç kız

ANNESİ SIK SIK POZLARINI PAYLAŞIYOR

Basında görülmeyen 12 yaşındaki İstanbul Bayülgen ise merak konusu oldu. Annesi Şirin Ediger ile yaşayan İstanbul, sosyal medya hesabını kapalı kullanarak sadece tanıdığı kişilerin isteklerini kabul ediyor. Ancak anne Şirin Ediger, sosyal medya hesabından sık sık kızının fotoğraflarını yayınlıyor.

İşte başta Okan Bayülgen olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.