Okan Bayülgen'in sır gibi sakladığı kızı büyüdü kocaman oldu! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul artık bir genç kız
57 yaşındaki ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, ilk evliliğini 1996-1998 yılları arasında oyuncu Zeyno Günenç'le, ikinci evliliğini ise 2008-2014 yılları arasında Şirin Ediger'le yaptı. Okan Bayülgen'in sadece ikinci evliliğinden İstanbul adında bir kızı bulunuyor. 2009 yılın dünyaya gözlerini açan İstanbul Bayülgen artık 12 yaşında. Sosyal medya hesabı kapalı olan İstanbul'un annesi arada bir kızını kendi hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Okan Bayülgen'in kızı İstanbul'un son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Okan Bayülgen olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
07.12.2021 09:34
- Son Güncelleme: 07.12.2021 09:35
Okan Bayülgen, 2008 yılında Şirin Ediger ile nikah masasına oturdu. 2009 yılında İstanbul adını verdikleri kızlarını kucağına alan çift, 2014 yılında evliliğini bitirdi. Çift, bu süreçte kızlarını da gözlerden uzak büyütme kararı aldı.
ANNESİ SIK SIK POZLARINI PAYLAŞIYOR
Basında görülmeyen 12 yaşındaki İstanbul Bayülgen ise merak konusu oldu. Annesi Şirin Ediger ile yaşayan İstanbul, sosyal medya hesabını kapalı kullanarak sadece tanıdığı kişilerin isteklerini kabul ediyor. Ancak anne Şirin Ediger, sosyal medya hesabından sık sık kızının fotoğraflarını yayınlıyor.
İşte başta Okan Bayülgen olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.