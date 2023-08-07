Oğuzhan Koç'un yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti "7. fotoğrafta çıplağım" Ala Tokel'in çıplak paylaşımı sosyal medyayı salladı

Uzunca bir süre aşk yaşadıktan sonra dünyaevine giren ancak evlilikleri 1 yılı görmeden süpriz bir şekilde yollarını ayırcan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in ayrılığı sonrası Oğuzhan Koç'un adı sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le anılmış. İkili sevgililik iddialarını reddetmişti. Ala Tokel bu kez Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde adı Oğuzhan Koç'la aşk dedikodularına karışan Ala Tokel'den 'Çıplağım' paylaşımı. İşte haberin detayları...
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in Ağustos 2022'de başlayan evliliği, 5 ay sonra 8 Mayıs'ta, Adalar Adliyesi'ndeki mahkemede tek celsede bitmişti.
Ardından Oğuzhan Koç fenomen Ala Tokel ile görüntülenmişti.