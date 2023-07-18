Oğuzhan Koç'un yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Ala Tokel'den flaş paylaşım "Evet sevgiliyiz" Demet Özdemir'den boşandıktan sonra...
Uzunca bir süre aşk yaşadıktan sonra dünyaevine giren ancak evlilikleri 1 yılı görmeden süpriz bir şekilde yollarını ayırcan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir gündemden düşmüyor. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana çok konuşulan eski eşlerden Oğuzhan Koç son olarak bir sosyal medya fenomenini ifşalamasıyla gündeme gelmişti. Koç bu kez aşk iddialarının odağında. Oğuzhan Koç'un sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le aşk yaşadığı iddia edilirken, Tokel'den şaşırtan bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
18.07.2023 08:16 - Son Güncelleme: 18.07.2023 08:16
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in Ağustos 2022'de başlayan evliliği, 5 ay sonra 8 Mayıs'ta, Adalar Adliyesi'ndeki mahkemede tek celsede bitmişti.
Geçtiğimiz günlerde Alaçatı sokaklarında fenomen Ala Tokel'le görülen şarkıcının aşk yaşadıkları iddiası gündeme gelmişti.