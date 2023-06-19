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Haberler Magazin Oğuzhan Koç'un küplere binip ortalığı ateşe vermesinin nedeni belli oldu! Malum ayakkabıların fiyatı akıl alır gibi değil "Niye bu kadar gerildiğini anladım"

Oğuzhan Koç'un küplere binip ortalığı ateşe vermesinin nedeni belli oldu! Malum ayakkabıların fiyatı akıl alır gibi değil "Niye bu kadar gerildiğini anladım"

Uzunca bir süre aşk yaşadıktan sonra dünyaevine giren ancak evlilikleri 1 yılı görmeden süpriz bir şekilde yollarını ayırcan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir gündemden düşmüyor. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana çok konuşulan eski eşlerden Oğuzhan Koç son paylaşımlarıyla magazin gündeminin en tepesine oturmuştu geçtiğimiz günlerde. "Onursuz parazit" sözleriyle çok konuşulan Koç'un kavgaya neden olan ayakkabılarının fiyatı belli oldu. İşte detaylar...

19.06.2023 16:58 - Son Güncelleme: 19.06.2023 16:58
Oğuzhan Koç’un küplere binip ortalığı ateşe vermesinin nedeni belli oldu! Malum ayakkabıların fiyatı akıl alır gibi değil Niye bu kadar gerildiğini anladım

Demet Özdemir'den boşanması ardından geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı ifşayla magazin gündemine bomba gibi düşen Oğuzhan Koç'un söz konusu ayakkabılarının fiyatı akıl alır cinsten değil.

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Oğuzhan Koç’un küplere binip ortalığı ateşe vermesinin nedeni belli oldu! Malum ayakkabıların fiyatı akıl alır gibi değil Niye bu kadar gerildiğini anladım

Geçtiğimiz günlerde Adalar Adliyesi'nde yollarını ayıran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hala magazin gündemindeki yerlerini koruyor. Ünlü çift Büyükada'da Adalar Adalet Sarayı'nda boşanmıştı. Eski eşlerden Oğuzhan Koç, 3.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımda düğünde giydiği ayakkabıyı giyince çok konuşulmuştu.

Oğuzhan Koç’un küplere binip ortalığı ateşe vermesinin nedeni belli oldu! Malum ayakkabıların fiyatı akıl alır gibi değil Niye bu kadar gerildiğini anladım

Tüm bu yaşananların ardından son olarak Oğuzhan Koç Instagram bombayı patlatmıştı.

Oğuzhan Koç’un küplere binip ortalığı ateşe vermesinin nedeni belli oldu! Malum ayakkabıların fiyatı akıl alır gibi değil Niye bu kadar gerildiğini anladım

Önce Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Oğuzhan Koç'un bu karesini paylaştı.

Oğuzhan Koç’un küplere binip ortalığı ateşe vermesinin nedeni belli oldu! Malum ayakkabıların fiyatı akıl alır gibi değil Niye bu kadar gerildiğini anladım

Koç'un fotoğrafta giydiği ayakkabılar bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

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