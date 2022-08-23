Oğuzhan Koç’un eski aşkı Zeynep Koçak’tan itiraf gibi açıklama! Gözler Yağmur Tanrısevsin’e çevrildi! Demet Özdemir’in nişanlısı meğer...
Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Koçak, o dönem gönlünü Oğuzhan Koç'a kaptırdı ve rol arkadaşıyla aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin ilişkisi hüsranla sonuçlandı. Kadrosunda Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Büşra Pekin, Şahin Irmak gibi isimlerin yer aldığı programın sevilen çiftinden Koçak, sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı. Oğuz Koç'un, 'Bana Baba Dedi' dizisindeki rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşadığı ortaya çıkmasıyla büyük aşk sona erdi. Magazin gündemine uzun süre yer edinen ihanet olayı yıllar sonra Zeynep Koçak'ın paylaşımıyla tekrar gün yüzüne çıktı. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Koçak'ın cevabı çok konuşulurken Demet Özdemir ile evlilik arifesinde olan Oğuzhan Koç'un ne diyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...
23.08.2022 00:34 - Son Güncelleme: 23.08.2022 12:33
Zeynep Koçak, yayın hayatına 2008 yılında başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.
İş gezisinden döndükten sonra sevgilisi Oğuzhan Koç'un şüpheli tavırlarından rahatsız olan Koçak, ihanete uğradığını öğrendi.