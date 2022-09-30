Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'in ablası Derya'yı görenlerin ağzı bir karış açık kaldı: "Birbirleriyle hiç alakaları yok"
Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'in ablasını görenlerin ağzı bir karış açık kaldı. Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'in ablasını görenlerin ağzı bir karış açık kaldı. Oğuzhan Koç, haziran ayında çiçeğini çikolatasını aldı, sevgilisi Demet Özdemir'i ailesinden istemeye gitti. Ünlü çift ağustos ayında görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. Demet Özdemir'in düğününde kırmızı elbisesiyle göz kamaştıran Derya Özdemir'i görenler şaşıp kalmıştı. Kardeşiyle fotoğraf paylaşan ve yeniden gündem olan Demet Özdemir'in ablası hakkında sosyal medyada, "Birbirleriyle hiç alakaları yok" , "Hiç benzemiyorlar" yoruları yapıldı.
30.09.2022 17:18 - Son Güncelleme: 30.09.2022 17:18
"BİRBİRLERİYLE HİÇ ALAKALARI YOK"
Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'in ablasını görenlerin ağzı bir karış açık kaldı.
Ağustos ayında nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde kırmızı elbisesiyle göz doldurmuştu Derya Özdemir...
Sosyal medyada yeniden gündem olan Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir Instagram kareleri ile dikkat çekti.
Kardeşi ile bu karesini, "Sevdiceğim" notuyla paylaşan Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir'i görenler, "Birbirleriyle hiç alakaları yok" yorumları yaptı.