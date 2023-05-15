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Haberler Magazin Oğuzhan Koç'la boşanma arifesindeyken gözüne kestirmişti... Demet Özdemir'den Umut Evirgen'e yeşil ışık! Aşk listesine mi ekleniyor? Olay detay

Oğuzhan Koç'la boşanma arifesindeyken gözüne kestirmişti... Demet Özdemir'den Umut Evirgen'e yeşil ışık! Aşk listesine mi ekleniyor? Olay detay

Oğuzhan Koç'la boşanma arifesindeyken gözüne kestirmişti... Demet Özdemir'den Umut Evirgen'e yeşil ışık! Aşk listesine mi ekleniyor? Olay detay gündeme bomba gibi düştü. Biri her fırsatta magazin gündeminde çapkınlıklarıyla yer alan erkek çapkınlardan diğeri ise uzun sevgili listesiyle dikkat çeken bir oyuncu... 8 Mayıs'ta Adalar Adliyesi'nde Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini bitiren Demet Özdemir, Umut Evirgen'in hamlesini geri çevirmedi.

takvim.com.tr
15.05.2023 17:08 - Son Güncelleme: 16.05.2023 08:40
Oğuzhan Koç’la boşanma arifesindeyken gözüne kestirmişti... Demet Özdemir’den Umut Evirgen’e yeşil ışık! Aşk listesine mi ekleniyor? Olay detay

AŞK LİSTESİNE Mİ EKLENİYOR?

Oğuzhan Koç'la boşanma arifesindeyken gözüne kestirmişti... Demet Özdemir'den Umut Evirgen'e yeşil ışık! Olay detay gündeme bomba gibi düştü.

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Oğuzhan Koç’la boşanma arifesindeyken gözüne kestirmişti... Demet Özdemir’den Umut Evirgen’e yeşil ışık! Aşk listesine mi ekleniyor? Olay detay

8 AY SÜRDÜ

2022 yılının sürpriz çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 ay önce mutluluğa 'evet' demişti. Ünlü çiftin ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Oğuzhan Koç’la boşanma arifesindeyken gözüne kestirmişti... Demet Özdemir’den Umut Evirgen’e yeşil ışık! Aşk listesine mi ekleniyor? Olay detay

KARŞILIKLI TALEP OLMADI

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 Mayıs'ta Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açtıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Oğuzhan Koç’la boşanma arifesindeyken gözüne kestirmişti... Demet Özdemir’den Umut Evirgen’e yeşil ışık! Aşk listesine mi ekleniyor? Olay detay

Demet Özdemir avukatı Duygu Bostancı ve Oğuzhan Koç avukatı Ayşegül Mermer ile beraber katıldıkları davada birbirlerinden hiçbir şey talep etmediler.

Oğuzhan Koç’la boşanma arifesindeyken gözüne kestirmişti... Demet Özdemir’den Umut Evirgen’e yeşil ışık! Aşk listesine mi ekleniyor? Olay detay

Bir magazin programında ayrılık sonrası Oğuzhan Demet'e yasak aşk, platonik aşk haberlerini sorduğu ileri sürüldü. Özdemir ise böyle bir şey olmadığını ifade etti.

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