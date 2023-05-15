Oğuzhan Koç'la boşanma arifesindeyken gözüne kestirmişti... Demet Özdemir'den Umut Evirgen'e yeşil ışık! Aşk listesine mi ekleniyor? Olay detay
Oğuzhan Koç'la boşanma arifesindeyken gözüne kestirmişti... Demet Özdemir'den Umut Evirgen'e yeşil ışık! Aşk listesine mi ekleniyor? Olay detay gündeme bomba gibi düştü. Biri her fırsatta magazin gündeminde çapkınlıklarıyla yer alan erkek çapkınlardan diğeri ise uzun sevgili listesiyle dikkat çeken bir oyuncu... 8 Mayıs'ta Adalar Adliyesi'nde Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini bitiren Demet Özdemir, Umut Evirgen'in hamlesini geri çevirmedi.
15.05.2023 17:08 - Son Güncelleme: 16.05.2023 08:40
AŞK LİSTESİNE Mİ EKLENİYOR?
Oğuzhan Koç'la boşanma arifesindeyken gözüne kestirmişti... Demet Özdemir'den Umut Evirgen'e yeşil ışık! Olay detay gündeme bomba gibi düştü.
8 AY SÜRDÜ
2022 yılının sürpriz çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 ay önce mutluluğa 'evet' demişti. Ünlü çiftin ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü.
KARŞILIKLI TALEP OLMADI
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 Mayıs'ta Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açtıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
Demet Özdemir avukatı Duygu Bostancı ve Oğuzhan Koç avukatı Ayşegül Mermer ile beraber katıldıkları davada birbirlerinden hiçbir şey talep etmediler.