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Haberler Magazin Oğuzhan Koç’la 8 aylık evliliği biten Demet Özdemir derin dekoltesiyle dikkat çekti! Salına salına yürüyen Demet ilgi odağı oldu...

Oğuzhan Koç’la 8 aylık evliliği biten Demet Özdemir derin dekoltesiyle dikkat çekti! Salına salına yürüyen Demet ilgi odağı oldu...

Ağustos 2022'de evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrılık haberleriyle gündeme gelmiş ve çift 13 Nisan'da 'boşanıyoruz' açıklaması yapmıştı. 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde boşanma davasına katılacak olan çiftten Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Özdemir, salına salına yürüdüğü anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte o görüntüler...

takvim.com.tr
07.05.2023 19:53 - Son Güncelleme: 07.05.2023 19:59
Oğuzhan Koç’la 8 aylık evliliği biten Demet Özdemir derin dekoltesiyle dikkat çekti! Salına salına yürüyen Demet ilgi odağı oldu...

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı alarak herkesi şoke etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Oğuzhan Koç’la 8 aylık evliliği biten Demet Özdemir derin dekoltesiyle dikkat çekti! Salına salına yürüyen Demet ilgi odağı oldu...

Geçen günlerde ise Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde boşanma davasına katılacağı öğrenilmişti.

Oğuzhan Koç’la 8 aylık evliliği biten Demet Özdemir derin dekoltesiyle dikkat çekti! Salına salına yürüyen Demet ilgi odağı oldu...

Daha sonra ise Demet Özdemir hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Oğuzhan Koç’la 8 aylık evliliği biten Demet Özdemir derin dekoltesiyle dikkat çekti! Salına salına yürüyen Demet ilgi odağı oldu...

Ebru Şancı ilginç iddiasıyla dikkat çekmişti. Şancı yorumcu olduğu programda şunları söylemişti: "Çok yakın bir kız arkadaşına Engin Akyürek'ten çok hoş bir adam olduğunu, etkilendiğini söylediği iddiasını biri arayıp söyledi.

Oğuzhan Koç’la 8 aylık evliliği biten Demet Özdemir derin dekoltesiyle dikkat çekti! Salına salına yürüyen Demet ilgi odağı oldu...

İki kişinin bildiği sır değildir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz bunların hepsi bir iddia tabii"

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