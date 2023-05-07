Oğuzhan Koç’la 8 aylık evliliği biten Demet Özdemir derin dekoltesiyle dikkat çekti! Salına salına yürüyen Demet ilgi odağı oldu...

Ebru Şancı ilginç iddiasıyla dikkat çekmişti. Şancı yorumcu olduğu programda şunları söylemişti: "Çok yakın bir kız arkadaşına Engin Akyürek'ten çok hoş bir adam olduğunu, etkilendiğini söylediği iddiasını biri arayıp söyledi.