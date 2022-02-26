Oğuzhan Koç müstakbel eşiyle fena aşka geldi! Demet Özdemir ile romantik paylaşımı ortalığı yıktı! İlk yorum Seda Sayan’dan...
Oğuzhan Koç müstakbel eşiyle fena aşka geldi! Paris tatilinin ardından yollarını ayıran ancak ayrılığa bir ay dayanabilen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan geçen günlerde müjdeli haber gelmişti. Koç, 14 Şubat Sevgililer Gününde Özdemir'e evlilik teklifi etmiş ve 'Evet' yanıtını almıştı. Evlilik teklifiyle uzun süre gündem olan ünlü çift, bu kez Koç'un sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, sevgilisinin doğum gününe özel romantik bir paylaşımda bulundu. Oğuzhan Koç'un kullandığı ifadeler ve Demet Özdemir'in cevabının dikkat çektiği paylaşıma ilk yorum Seda Sayan'dan geldi. İşte o paylaşım...
26.02.2022 18:55 - Son Güncelleme: 26.02.2022 18:55
Gittikleri Paris tatili dönüşünde ilişkilerini sonlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ayrılığa bir ay dayanabildi.
Birbirlerinden ayrı kalamayan ünlü çiftten Oğuzhan Koç, barışmanın hemen ardından sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.
Aşklarına doludizgin devam eden ünlü çift, bu kez Oğuzhan Koç'un sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.