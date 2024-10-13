Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı aşkını ilan edince Demet Özdemir’den manidar paylaşım gecikmedi! Yatağa uzanıp poz verdi

DEMET ÖZDEMİR'DEN MANİDAR PAYLAŞIM
Oğuzhan Koç'un yeni aşkını ilan etmesiyle gözler Demet Özdemir'e çevrildi ve ünlü oyuncudan ise paylaşım gecikmedi. İşte Demet Özdemir'in o pozları...
8 AY SÜREN EVLİLİK
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 28 Ağustos 2022 tarihinde evlenmiş ve evliliklerinin henüz sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.
Boşanmanın ardından aşk bombasını Oğuzhan Koç patlattı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den sonra gönlünü kendisi gibi oyuncu Hazal Subaşı'na kaptırdı.