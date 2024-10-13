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Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı aşkını ilan edince Demet Özdemir'den manidar paylaşım gecikmedi! Yatağa uzanıp poz verdi

Magazin gündemi bugün Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'nın aşklarını ilan etmesiyle çalkalandı. İkilinin samimi pozları sonrası gözler eski eş Demet Özdemir'e çevrildi ve ünlü oyuncudan ise paylaşım gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar birçok kişi tarafından "kaybettiğin kadına dön de bir bak!" olarak yorumlandı. İşte Demet Özdemir'in o pozları...

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 17:20 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 17:20
Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı aşkını ilan edince Demet Özdemir’den manidar paylaşım gecikmedi! Yatağa uzanıp poz verdi

DEMET ÖZDEMİR'DEN MANİDAR PAYLAŞIM

Oğuzhan Koç'un yeni aşkını ilan etmesiyle gözler Demet Özdemir'e çevrildi ve ünlü oyuncudan ise paylaşım gecikmedi. İşte Demet Özdemir'in o pozları...

Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı aşkını ilan edince Demet Özdemir’den manidar paylaşım gecikmedi! Yatağa uzanıp poz verdi

8 AY SÜREN EVLİLİK

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 28 Ağustos 2022 tarihinde evlenmiş ve evliliklerinin henüz sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı aşkını ilan edince Demet Özdemir’den manidar paylaşım gecikmedi! Yatağa uzanıp poz verdi

Boşanmanın ardından aşk bombasını Oğuzhan Koç patlattı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den sonra gönlünü kendisi gibi oyuncu Hazal Subaşı'na kaptırdı.

Oğuzhan Koç'un sürpriz aşkı bakın kim!

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