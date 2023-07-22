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Haberler Magazin Oğuzhan Koç gitti eski eşi Demet Özdemir'in aynısını buldu geldi! İkili yan yana görenler şok! Boşanma sonrası flaş hamle

Oğuzhan Koç gitti eski eşi Demet Özdemir'in aynısını buldu geldi! İkili yan yana görenler şok! Boşanma sonrası flaş hamle

Uzunca bir süre aşk yaşadıktan sonra dünyaevine giren ancak evlilikleri 1 yılı görmeden süpriz bir şekilde yollarını ayırcan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir gündemden düşmüyor. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana çok konuşulan eski eşlerden Oğuzhan Koç son olarak bir sosyal medya fenomenini ifşalamasıyla gündeme gelmişti. Son olarak yeni bir şarkı çıkaran Oğuzhan Koç'a, klibinde eşlik eden kadının Demet Özdemir'e benzemesi olay yarattı.

22.07.2023 10:29 - Son Güncelleme: 22.07.2023 10:29
Oğuzhan Koç gitti eski eşi Demet Özdemir’in aynısını buldu geldi! İkili yan yana görenler şok! Boşanma sonrası flaş hamle

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 26 Ağustos 2022 tarihinde hayatlarını birleştirmişti.

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Oğuzhan Koç gitti eski eşi Demet Özdemir’in aynısını buldu geldi! İkili yan yana görenler şok! Boşanma sonrası flaş hamle

Haklarında ayrılık iddiaları çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklama ile haberleri doğrulamıştı.

Oğuzhan Koç gitti eski eşi Demet Özdemir’in aynısını buldu geldi! İkili yan yana görenler şok! Boşanma sonrası flaş hamle

8 Mayıs'ta tek celsede boşanan Özdemir ve Koç, Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatları ile katılmış, karşılıklı olarak hiçbir şey talep etmemişti.

Oğuzhan Koç gitti eski eşi Demet Özdemir’in aynısını buldu geldi! İkili yan yana görenler şok! Boşanma sonrası flaş hamle

Demet Özdemir'le evliliği sadece 8 ay süren Oğuzhan Koç ayrılığın ardından müzik çalışmalarına yoğunlaştı.

Oğuzhan Koç gitti eski eşi Demet Özdemir’in aynısını buldu geldi! İkili yan yana görenler şok! Boşanma sonrası flaş hamle

Oğuzhan Koç iki şarkıya aynı günde klipte çekti.

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