Oğuzhan Koç gitti eski eşi Demet Özdemir'in aynısını buldu geldi! İkili yan yana görenler şok! Boşanma sonrası flaş hamle
Uzunca bir süre aşk yaşadıktan sonra dünyaevine giren ancak evlilikleri 1 yılı görmeden süpriz bir şekilde yollarını ayırcan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir gündemden düşmüyor. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana çok konuşulan eski eşlerden Oğuzhan Koç son olarak bir sosyal medya fenomenini ifşalamasıyla gündeme gelmişti. Son olarak yeni bir şarkı çıkaran Oğuzhan Koç'a, klibinde eşlik eden kadının Demet Özdemir'e benzemesi olay yarattı.
22.07.2023 10:29 - Son Güncelleme: 22.07.2023 10:29
Demet Özdemir'le evliliği sadece 8 ay süren Oğuzhan Koç ayrılığın ardından müzik çalışmalarına yoğunlaştı.