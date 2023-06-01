Oğuzhan Koç "Demet Özdemir'le ayrılığınızın sebebi onlar mı?" sorusunu duyunca öyle bir tepki verdi ki... Engin Akyürek detayı olay olmuştu
Oğuzhan Koç "Demet Özdemir'le ayrılığınızın sebebi onlar mı?" sorusunu duyunca öyle bir tepki verdi ki... Engin Akyürek detayı olay olmuştu geçtiğimiz günlerde... 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açtıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde her gün yeni bir bomba yaşanıyor.
01.06.2023 10:58 - Son Güncelleme: 01.06.2023 11:08
Oğuzhan Koç "Demet Özdemir'le ayrılığınızın sebebi onlar mı?" sorusunu duyunca öyle bir tepki verdi ki... Engin Akyürek detayı olay olmuştu geçtiğimiz günlerde...
BOŞANMA NEDENİ İHANET Mİ?
2022 yılının sürpriz çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 ay önce mutluluğa 'evet' demişti. Ünlü çiftin ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü.
BÜYÜK AŞK SONLANDI!
Dava için gizlilik kararı aldıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dikkat çekmemek için de Adalar Adliyesi'ni tercih etti.