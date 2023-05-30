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Haberler Magazin "Oğuzhan aramış çağırmış sonra evde kapışmışlar" Demet Özdemir'in boşanmasının ardından sular durulmuyor! Eve neden gittiği ortaya çıktı

"Oğuzhan aramış çağırmış sonra evde kapışmışlar" Demet Özdemir'in boşanmasının ardından sular durulmuyor! Eve neden gittiği ortaya çıktı

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana sessizliklerini koruyan ikilinin, Oğuzhan Koç'un evinde buluşmaları kafaları karıştırmış ortaya pek çok iddia atılmış. Konuya dair bir iddia daha geldi. İşte detaylar...

30.05.2023 15:20 - Son Güncelleme: 30.05.2023 15:20
Oğuzhan aramış çağırmış sonra evde kapışmışlar Demet Özdemir’in boşanmasının ardından sular durulmuyor! Eve neden gittiği ortaya çıktı

Demet Özdemir'in önceki gün, boşandığı eşi Oğuzhan Koç'un evinden çıkması kafaları karıştırırken, konu hakkında 2.Sayfa programında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddianın tüm detayları...

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Oğuzhan aramış çağırmış sonra evde kapışmışlar Demet Özdemir’in boşanmasının ardından sular durulmuyor! Eve neden gittiği ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Adalar Adliyesi'nde yollarını ayıran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hala magazin gündemindeki yerlerini koruyor. Ünlü çift Büyükada'da Adalar Adalet Sarayı'nda boşanmıştı.

Oğuzhan aramış çağırmış sonra evde kapışmışlar Demet Özdemir’in boşanmasının ardından sular durulmuyor! Eve neden gittiği ortaya çıktı

Tüm bu yaşananların ardından Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülenmişti.

Oğuzhan aramış çağırmış sonra evde kapışmışlar Demet Özdemir’in boşanmasının ardından sular durulmuyor! Eve neden gittiği ortaya çıktı

Kameralara yakalanan Özdemir evden birkaç eşyasını aldığını söylemişti. Oyuncu "Birkaç bir şeyimiz kalmış onları aldım aynen prosedürler vardı. Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde. Hiçbir zaman aramız bozulmadı" demişti.

Oğuzhan aramış çağırmış sonra evde kapışmışlar Demet Özdemir’in boşanmasının ardından sular durulmuyor! Eve neden gittiği ortaya çıktı

Önceki gün ise Koç, eski kayınpederinin yaptığı Demet Özdemir paylaşımı beğenmişti.

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