"Oğuzhan aramış çağırmış sonra evde kapışmışlar" Demet Özdemir'in boşanmasının ardından sular durulmuyor! Eve neden gittiği ortaya çıktı
8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana sessizliklerini koruyan ikilinin, Oğuzhan Koç'un evinde buluşmaları kafaları karıştırmış ortaya pek çok iddia atılmış. Konuya dair bir iddia daha geldi. İşte detaylar...
30.05.2023 15:20 - Son Güncelleme: 30.05.2023 15:20
Demet Özdemir'in önceki gün, boşandığı eşi Oğuzhan Koç'un evinden çıkması kafaları karıştırırken, konu hakkında 2.Sayfa programında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddianın tüm detayları...