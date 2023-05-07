Oğulcan Engin’in biricik aşkı Miray Daner’in ev hali olay! Derin dekoltesiyle sere serpe uzanıp paylaştı! Seda Sayan'ın müstakbel gelini...
Sinan Engin ile Seda Sayan'ın oğulları Oğulcan Engin ile bir süredir aşk yaşayan Miray Daner, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla gündeme geldi. Derin göğüs dekoltesiyle sere serpe uzanarak poz veren Daner'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncunun ev haline yüzlerce yorum geldi. Öte yandan Daner'in zevkle döşenmiş evi de dikkat çekti. İşte Miray Daner'in o paylaşımı...
07.05.2023 20:59 - Son Güncelleme: 07.05.2023 20:59
Miray Daner, bir süre önce Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşamaya başlamıştı.
Oğulcan Engin'le aşklarına tam gaz devam eden Miray Daner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Miray Daner, derin dekolteli kıyafeti ile sere serpe uzanarak verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı.