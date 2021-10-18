Oğulcan Engin’in ardından Ezgi Eyüboğlu’nun da yeni sevgilisi ile görüntüsü ortaya çıktı! Biri Miray Daner’le diğeri sosyetik isimle...

Oğulcan Engin'in ardından Ezgi Eyüboğlu'nun da yeni sevgilisi ile görüntüsü ortaya çıktı! Biri Miray Daner'le diğeri ise sosyetik isimle anılıyor. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve oyuncu Ezgi Eyüboğlu, bir süre önce sürpriz bir şekilde yollarını ayırma kararı almıştı.