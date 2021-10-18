Oğulcan Engin'in ardından Ezgi Eyüboğlu'nun da yeni sevgilisi ile görüntüsü ortaya çıktı! Biri Miray Daner'le diğeri sosyetik isimle...
Magazin dünyasında aşk hayatı çok hızlı.... Oğulcan Engin'in ardından Ezgi Eyüboğlu'nun da yeni sevgilisi ile görüntüsü ortaya çıktı! Kaan Yıldırım ile evliliği sonrası Oğulcan Engin ile aşk yaşayan ancak geçtiğimiz aylarda 1.5 yıllık ilişkisini sonlandıran Ezgi Eyüboğlu yeni bir aşka yelken açtı. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in Miray Daner'le görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Ezgi Eyüboğlu da yeni sevgilisi ile gündeme bomba gibi düştü.
18.10.2021 13:10
- Son Güncelleme: 18.10.2021 13:16
Oğulcan Engin'in ardından Ezgi Eyüboğlu'nun da yeni sevgilisi ile görüntüsü ortaya çıktı! Biri Miray Daner'le diğeri ise sosyetik isimle anılıyor. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve oyuncu Ezgi Eyüboğlu, bir süre önce sürpriz bir şekilde yollarını ayırma kararı almıştı.