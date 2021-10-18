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Haberler Magazin Oğulcan Engin'in ardından Ezgi Eyüboğlu'nun da yeni sevgilisi ile görüntüsü ortaya çıktı! Biri Miray Daner'le diğeri sosyetik isimle...

Oğulcan Engin'in ardından Ezgi Eyüboğlu'nun da yeni sevgilisi ile görüntüsü ortaya çıktı! Biri Miray Daner'le diğeri sosyetik isimle...

Magazin dünyasında aşk hayatı çok hızlı.... Oğulcan Engin'in ardından Ezgi Eyüboğlu'nun da yeni sevgilisi ile görüntüsü ortaya çıktı! Kaan Yıldırım ile evliliği sonrası Oğulcan Engin ile aşk yaşayan ancak geçtiğimiz aylarda 1.5 yıllık ilişkisini sonlandıran Ezgi Eyüboğlu yeni bir aşka yelken açtı. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in Miray Daner'le görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Ezgi Eyüboğlu da yeni sevgilisi ile gündeme bomba gibi düştü.

18.10.2021 13:10 - Son Güncelleme: 18.10.2021 13:16
Oğulcan Engin’in ardından Ezgi Eyüboğlu’nun da yeni sevgilisi ile görüntüsü ortaya çıktı! Biri Miray Daner’le diğeri sosyetik isimle...

Oğulcan Engin'in ardından Ezgi Eyüboğlu'nun da yeni sevgilisi ile görüntüsü ortaya çıktı! Biri Miray Daner'le diğeri ise sosyetik isimle anılıyor. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve oyuncu Ezgi Eyüboğlu, bir süre önce sürpriz bir şekilde yollarını ayırma kararı almıştı.

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Oğulcan Engin’in ardından Ezgi Eyüboğlu’nun da yeni sevgilisi ile görüntüsü ortaya çıktı! Biri Miray Daner’le diğeri sosyetik isimle...

Engin, bu ayrılığın ardından Youtuber Ala Tokel ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı. İşletmecinin önceki gün oyuncu Miray Daner ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Oğulcan Engin’in ardından Ezgi Eyüboğlu’nun da yeni sevgilisi ile görüntüsü ortaya çıktı! Biri Miray Daner’le diğeri sosyetik isimle...

Oğulcan Engin'in ardından bir aşk haberi de eski sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'ndan geldi.

Oğulcan Engin’in ardından Ezgi Eyüboğlu’nun da yeni sevgilisi ile görüntüsü ortaya çıktı! Biri Miray Daner’le diğeri sosyetik isimle...

İddiaya göre oyuncu sosyeteden iç mimar Kerim Çarmıklı ile görüntülendi. İkilinin Momo isimli mekanda fotoğrafı ortaya çıktı.

Oğulcan Engin’in ardından Ezgi Eyüboğlu’nun da yeni sevgilisi ile görüntüsü ortaya çıktı! Biri Miray Daner’le diğeri sosyetik isimle...

KERİM ÇARMIKLI KİMDİR?

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Kerim Çarmıklı, iç mimardır. Candan-İsmail Çarmıklı çiftinin oğlu olan Kerim Çarmıklı, 2016 yılında psikolog Zeynep Selvili ile nikah masasına oturdu.

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