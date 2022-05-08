Oğulcan Engin'den dikkat çeken Anneler Günü fotoğrafı! Annesi Seda Sayan'ın nikahına katılmamıştı bakın sosyal medyada ne paylaştı
Annesi Seda Sayan'ın nikahına katılmamıştı... Oğulcan Engin'den dikkat çeken Anneler Günü fotoğrafı geldi. Bir süredir aşk yaşadığı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan şu sıralar eşi ile Paris'te balayında... Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, nikah törenine katılmaması ile dikkat çekmiş ardından da sevgilisi ile görüntülendiğinde annesi hakkında kendisine yöneltilen sorulara verdiği tepkiyle gündeme gelmişti. Instagram'dan Anneler Günü paylaşımı yapan Oğulcan Engin kısa sürede, "Anne - oğul barıştılar mı?" yorumları ile gündeme geldi.
08.05.2022 15:33 - Son Güncelleme: 08.05.2022 15:36
Oğulcan Engin'den dikkat çeken Anneler Günü fotoğrafı! Annesi Seda Sayan'ın nikahına katılmamıştı, bakın sosyal medyada ne paylaştı
Mayıs ayında Prag'da evlenmeyi planlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den geçen Pazar günü sürpriz hamle geldi. Ünlü çift, İstanbul'daki bir otelde dünyaevine girdi.
Sürpriz evlilikleriyle magazin gündeminde büyük ses getiren Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın nikah törenine dair detaylar ise çok konuşuldu.
Özellikle Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in nikah merasimine katılmaması birçok kişinin dikkatini çekti.