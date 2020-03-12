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Öğrenenler şoke oldu! Survivor Tayfun Erdoğan Emrah'ın kabul etmediği oğlu çıktı! Annesi bakın kim

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler tüm heyecanı ile deavm ediyor. Yarışmacılar arasında bulunan şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın annesi merak konusu oldu. Emrah'ın, sonradan büyük bir baskıyla kabullendiği ancak görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabı üzerinden askere gideceği için babasından, "Her dönemde yanımda olmasını istediğim insanın, babamın gerçekten şu anda yanımda olmasını istiyorum. 'Hayırlısıyla git, hayırlısıyla gel' demesini temenni ettiğim bir dönemdeyim. Kendisine ulaşmayı çok istedim. Mektup yazdım, mektuplarıma karşılık alamadım" sözleriyle helallik istemişti. Survivor 2020'de yarışmacı olan Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın annesi kimdir? İşte ünlülerin anneleri...





12.03.2020 17:42 - Son Güncelleme: 12.03.2020 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





