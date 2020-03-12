Öğrenenler şoke oldu! Survivor Tayfun Erdoğan Emrah'ın kabul etmediği oğlu çıktı! Annesi bakın kim
Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler tüm heyecanı ile deavm ediyor. Yarışmacılar arasında bulunan şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın annesi merak konusu oldu. Emrah'ın, sonradan büyük bir baskıyla kabullendiği ancak görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabı üzerinden askere gideceği için babasından, "Her dönemde yanımda olmasını istediğim insanın, babamın gerçekten şu anda yanımda olmasını istiyorum. 'Hayırlısıyla git, hayırlısıyla gel' demesini temenni ettiğim bir dönemdeyim. Kendisine ulaşmayı çok istedim. Mektup yazdım, mektuplarıma karşılık alamadım" sözleriyle helallik istemişti. Survivor 2020'de yarışmacı olan Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın annesi kimdir? İşte ünlülerin anneleri...
Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla karşımıza çıkan Survivor 2020 yarışmacılarıyla adından söz ettiriyor. Survivor 2020'de Ünlüler Takımı'nda yer alan Tayfun aslında hepimizin tanıdığı bir isim. Tayfun Erdoğan, şarkıcı Emrah'ın uzun süre magazin gündemini meşgul eden oğlu. Pek sık sık babası hakkında açıklamalar yapan Emrah'ın annesi kim? İşte Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Survivor 2020'deki Emrah'ın, sonradan büyük bir baskıyla kabullendiği ancak görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan ve annesi...
Emrah'ın, sonradan büyük bir baskıyla kabullendiği ancak görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabı üzerinden askere gideceği için babasından, "Her dönemde yanımda olmasını istediğim insanın, babamın gerçekten şu anda yanımda olmasını istiyorum. 'Hayırlısıyla git, hayırlısıyla gel' demesini temenni ettiğim bir dönemdeyim. Kendisine ulaşmayı çok istedim. Mektup yazdım, mektuplarıma karşılık alamadım" sözleriyle helallik istemişti. Survivor 2020'de yarışmacı olan Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın annesi kimdir? İşte ünlülerin anneleri...