RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Oğlum’un İlyas’ı Timur Acar’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Adanalı ve Aşk-ı Memnu’nun güzeller güzeli oyuncusuyla...

Oğlum’un İlyas’ı Timur Acar’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Adanalı ve Aşk-ı Memnu’nun güzeller güzeli oyuncusuyla...

Oğlum'un İlyas'ı Timur Acar'ın eşi bakın kim çıktı! Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Serhat Teoman, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı Oğlum dizisinde İlyas karakterini canlandıran Timur Acar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle ailesi merak edilen oyuncu hakkında en çok "Timur Acar kiminle evli?", "Timur Acar'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Acar'ın Adanalı ve Aşk-ı Memnu gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu ile 2016 yılında nikah masasına oturduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Timur Acar'ın güzeller güzeli eşi...

13.04.2022 20:17 - Son Güncelleme: 13.04.2022 20:17
Oğlum’un İlyas’ı Timur Acar’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Adanalı ve Aşk-ı Memnu’nun güzeller güzeli oyuncusuyla...

Oğlum dizisinde İlyas karakterini canlandıran Timur Acar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu.

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Oğlum’un İlyas’ı Timur Acar’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Adanalı ve Aşk-ı Memnu’nun güzeller güzeli oyuncusuyla...

Acar'ın 2016 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Oğlum’un İlyas’ı Timur Acar’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Adanalı ve Aşk-ı Memnu’nun güzeller güzeli oyuncusuyla...

İşte başta Timur Acar olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Oğlum’un İlyas’ı Timur Acar’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Adanalı ve Aşk-ı Memnu’nun güzeller güzeli oyuncusuyla...

SEDA BAKAN

Oğlum’un İlyas’ı Timur Acar’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Adanalı ve Aşk-ı Memnu’nun güzeller güzeli oyuncusuyla...

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

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