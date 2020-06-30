Haberler Galeri Magazin Oğlu Pars Tan'ın ölümünün ardından bir deri bir kemik kalan Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım: Seni çok özledim ponçiğim

Oğlu Pars Tan'ın ölümünün ardından bir deri bir kemik kalan Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım: Seni çok özledim ponçiğim

Ebru Şallı oğlu Pars Tan'ın kaybından sonra eşi Uğur Akkuş ile birlikte moral için Bodrum'a gitti. Kalabalıkta denize girmeyi tercih etmeyen Şallı,geçtiğimiz günlerde havuzun başında objektiflere takıldı. Oğlu Pars'ı toprağa veren Ebru Şallı, verdiği kilolar dikkat çekti. Yaptığı paylaşımlar ile yürek sızlatan acılı anne, Instagram hesabından yeni yayınladığı gönderi ile yine takipçilerine duygusal anlar yaşattı. Küçük oğlu Pars'ı nisan ayında toprağa veren Şallı, oğluyla fotoğrafını paylaşarak 'seni çok özledim ponçiğim' yazdı.

30.06.2020 09:43 - Son Güncelleme: 30.06.2020 09:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





