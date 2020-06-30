Haberler Galeri Magazin Oğlu Pars Tan'ın ölümünün ardından bir deri bir kemik kalan Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım: Seni çok özledim ponçiğim

Oğlu Pars Tan'ın ölümünün ardından bir deri bir kemik kalan Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım: Seni çok özledim ponçiğim

Ebru Şallı oğlu Pars Tan'ın kaybından sonra eşi Uğur Akkuş ile birlikte moral için Bodrum'a gitti. Kalabalıkta denize girmeyi tercih etmeyen Şallı,geçtiğimiz günlerde havuzun başında objektiflere takıldı. Oğlu Pars'ı toprağa veren Ebru Şallı, verdiği kilolar dikkat çekti. Yaptığı paylaşımlar ile yürek sızlatan acılı anne, Instagram hesabından yeni yayınladığı gönderi ile yine takipçilerine duygusal anlar yaşattı. Küçük oğlu Pars'ı nisan ayında toprağa veren Şallı, oğluyla fotoğrafını paylaşarak 'seni çok özledim ponçiğim' yazdı.

30.06.2020 09:43 - Son Güncelleme: 30.06.2020 09:43
Oğlu Pars Tan'ın ölümünün ardından bir deri bir kemik kalan Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım: Seni çok özledim ponçiğim

Ebru Şallı, 2002 yılında evlendiği Harun Tan'dan 2013 yılında boşanmıştı. Çiftin bu evliliğinden ayrıca Beren adında bir çocukları daha dünyaya gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Oğlu Pars Tan'ın ölümünün ardından bir deri bir kemik kalan Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım: Seni çok özledim ponçiğim

Eski manken Ebru Şallı'nın lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars, yaklaşık iki ay önce hayatını kaybetti.

Oğlu Pars Tan'ın ölümünün ardından bir deri bir kemik kalan Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım: Seni çok özledim ponçiğim

Evladını kaybetmenin acısını yaşayan 43 yaşındaki Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım duygulandırdı.

Oğlu Pars Tan'ın ölümünün ardından bir deri bir kemik kalan Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım: Seni çok özledim ponçiğim

Pars ile fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı şu notu düştü:
"Kavuşmak güzeldir sarılmak da... Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum ponçiğim..."

Oğlu Pars Tan'ın ölümünün ardından bir deri bir kemik kalan Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım: Seni çok özledim ponçiğim

Lenfoma hastası oğlu Pars Tan'ın ölümü ile kendisini dış dünyaya kapatan Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile geçtiğimiz günlerde Bodrum'a moral depolamaya gitti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Begüm Birgören ve Mehmet Cemil'den mutlu haber! Evliliğe ilk adımı attılar
Begüm Birgören ve Mehmet Cemil'den mutlu haber! Evliliğe ilk adımı attılar