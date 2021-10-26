Oğlu gibi gördüğü Tuna Saydan'ın ölüm haberiyle yıkıldı! Tuba Büyüküstün'ün en acı günü! El ele fotoğrafları ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün son paylaşımı görenleri üzdü. 2009 yılında birliktelik yaşadığı Sami Saydan'ın oğlu hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Tuna Saydan bir önceki gün geçirdiği trafik kazası nedeniyle yoğun bakımdaydı. Büyüküstün de kan arayışı için seferber olmuştu. Yaptığı paylaşım ile üzüntüsünü dile getiren Tuba Büyüküstün'ün Tuna Saydan ile eski görüntüleri gündem oldu. Kendi oğlu gibi gördüğü Tuna Saydan'ın küçükken elinden tuttuğu fotoğraflar yeniden gün yüzüne çıktı. İşte anne oğul ilişkisini anımsatan o sıcak kareler...
26.10.2021 09:47
- Son Güncelleme: 26.10.2021 09:47
39 yaşındaki güzel oyuncu 2008-2010 yılları arasında beraberlik yaşadığı Sami Saydan'ın oğlu Tuna Saydan'ın vefatını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Hayatını kaybeden Saydan, önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu hastanede yaşam mücadelesi veriyordu. Tuna Saydan için için dün geceden beri seferberlik ilan edilmişti. Tuba Büyüküstün'ün de aralarında olduğu bir çok ünlü isim kan arayışındaydı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı henüz 19 yaşındaki Tuna yaşam mücadelesini kaybetti.
Büyüküstün 2009 yazında, Bodrum'da tatil yaparken görüntü yönetmeni sevgilisi Sami Saydan ile objektiflere yakalanmıştı.