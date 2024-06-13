O ünlü isimle akraba çıktı... Yeşilçam'ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şok etti!

Yeşilçam'ın büyüleyici yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu ile ilgili ortaya çıkan şaşırtıcı gerçek, sinema dünyasını sarsacak nitelikte. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinde yer alan Gülşen Bubikoğlu'nun, başka bir ünlü ile akraba olduğunun anlaşılması herkesi hayrete düşürdü. Sadece Bubikoğlu değil, Yeşilçam'ın pek çok sevilen isminin de aslında birbirleriyle akraba oldukları keşfedildi. İşte, Yeşilçam'ın yıldızlarını bir araya getiren bu şaşırtıcı aile bağları...