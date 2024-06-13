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O ünlü isimle akraba çıktı... Yeşilçam'ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şok etti!

Yeşilçam'ın büyüleyici yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu ile ilgili ortaya çıkan şaşırtıcı gerçek, sinema dünyasını sarsacak nitelikte. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinde yer alan Gülşen Bubikoğlu'nun, başka bir ünlü ile akraba olduğunun anlaşılması herkesi hayrete düşürdü. Sadece Bubikoğlu değil, Yeşilçam'ın pek çok sevilen isminin de aslında birbirleriyle akraba oldukları keşfedildi. İşte, Yeşilçam'ın yıldızlarını bir araya getiren bu şaşırtıcı aile bağları...

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 12:10 Güncelleme 13 Haziran 2024, 12:07
O ünlü isimle akraba çıktı... Yeşilçam’ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şok etti! 1

Gülşen Bubikoğlu'nun akrabalık bağı olduğu bu ünlü isim, duyanları hayrete düşürdü. Sadece Gülşen Bubikoğlu değil, Yeşilçam'ın birçok ünlü isminin aslında birbirleriyle akraba olduğu anlaşıldı. İşte bu akrabalık bağlarıyla şaşırtan ünlüler...

O ünlü isimle akraba çıktı... Yeşilçam’ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şok etti! 2

Yeşilçam denilince kuşkusuz akıllara ilk sıralarda Gülşen Bubikoğlu gelir.

O ünlü isimle akraba çıktı... Yeşilçam’ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şok etti! 3

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu ok gibi kirpikleriyle yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.

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