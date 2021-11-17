O Türk dizisi Netflix’in en çok izlenen dizilerinden biri oldu! Yeni bölüm öncesi oyuncuların fotoğrafları gündem oldu! Kulüp dizisi...

"İsmet köksüz biri ve kendini hiçbir yere ait hissetmediği için bu kökleri salmaya da hazır değil. Aile ve aile olma kavramı ile ilgili travmaları var. Kendi doğruları olan bir adam, genel yargılara ve kalıplaşmış tabulara çok önem veren biri değil. Karakterin 1950'li yıllarda yaşayan, gerçek biri olması beni çok etkiledi. Böylece nasıl bir adam olduğu ile ilgili daha net bilgiler alabildim. Bu beni en heyecanlandıran taraf oldu", diyor Barış Arduç.