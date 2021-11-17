O Türk dizisi Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri oldu! Yeni bölüm öncesi oyuncuların fotoğrafları gündem oldu! Kulüp dizisi...
Kasım ayının ilk haftası yayınlanmaya başlanan Netflix orijinal dizisi Kulüp, ilk 6 bölümüyle çok konuşuldu. 2. kısmı merakla beklenen dizi 6 bölümüyle Netflix'de en çok izlenen diziler arasında girmeyi başardı. Barış Arduç, Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger gibi bir çok ünlü oyuncunun yer aldığı dizi 8-14 Kasım haftasında toplamda 7 milyon 860 bin saat izlendi. Oyuncuların ortaya çıkan yeni fotoğrafları da yeni bölümlere ışık tutacak cinsten.
Geçtiğimiz haftalarda yayınlanmaya başlanan Netflix'in Türk dizilerinden olan Kulüp en çok izlenen 8 diziden biri oldu. 1 haftada toplam 7 milyon 860 bin saat izlenen dizi altı bölümlük ilk kısmıyla önemli bir başarıya imza attı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan dizinin 2. sezonu merakla beklenirken, dizi oyuncularının yeni fotoğrafları dikkat çekti.
"İsmet köksüz biri ve kendini hiçbir yere ait hissetmediği için bu kökleri salmaya da hazır değil. Aile ve aile olma kavramı ile ilgili travmaları var. Kendi doğruları olan bir adam, genel yargılara ve kalıplaşmış tabulara çok önem veren biri değil. Karakterin 1950'li yıllarda yaşayan, gerçek biri olması beni çok etkiledi. Böylece nasıl bir adam olduğu ile ilgili daha net bilgiler alabildim. Bu beni en heyecanlandıran taraf oldu", diyor Barış Arduç.
"Ham bir insan Raşel. Hissiyle davranışı arasında düşünce süreci yok. Bir sonraki adımda ne olur, bunun sonucu ne olur yok. En küçük olumsuzlukla her şeyini kaybettiğini düşünecek kadar da naif. Toplumda yaşadıkça gelişen filtrelerimiz olmasaydı, istediğimizi hakkımız olarak görseydik, hissettiklerimizi o an açıkça yaşasaydık, bencilliklerimize kadar hem de, nasıl hissettirirdi yaşamak? Bu merakı oluşturdu bende", diyor Asude Kalebek.