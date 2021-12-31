O Ses Yılbaşı'na katılan Camdaki Kız'ın Sedat'ı başladığı yere geri döndü! O ünlü isimle sevgili olan Feyyaz Şerifoğlu...
Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümünden izleyicinin sosyal medyada sıkça konuştuğu dizilerden biri haline gelen Camdaki Kız, olumlu tepkilerle karşılaştı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu kadınların yeni gözdesi. 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız öncesinde yine Burcu Biricik'le Kırmızı Oda'da rol aldı ve kariyerindeki patlamayı yaşadı. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına katılan Feyyaz Şerifoğlu hakkındaki O Ses gerçeği ise herkesi şaşırttı.
31.12.2021 16:30
- Son Güncelleme: 31.12.2021 16:30
Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik ile güzel bir sinerji yakalamış olacak ki yeni dizi Camdaki Kız dizisinde de başrol paylaşıyorlar. Tv8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye'de her sene olduğu gibi bu yılbaşında da yıldızlar geçidi yaşanacak. Programın bu akşamki konukları arasında Feyyaz Şerifoğlu da yer alıyor.