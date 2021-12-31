O Ses Yılbaşı’na katılan Camdaki Kız’ın Sedat’ı başladığı yere geri döndü! O ünlü isimle sevgili olan Feyyaz Şerifoğlu...

Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik ile güzel bir sinerji yakalamış olacak ki yeni dizi Camdaki Kız dizisinde de başrol paylaşıyorlar. Tv8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye'de her sene olduğu gibi bu yılbaşında da yıldızlar geçidi yaşanacak. Programın bu akşamki konukları arasında Feyyaz Şerifoğlu da yer alıyor.