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O Ses Türkiye'nin 'minik star'ı Aziz Kiraz şimdi 26 yaşında son haliyle herkesi şaşırtıyor! Hadise'nin yer göğe sığdıramadığı Kiraz...

Hadise 'minik starım' demişti artık bambaşka biri! Aziz Kiraz'ını son haline bakın görenler tanıyamıyor. O Ses Türkiye yarışmasında gösterdiği performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu Aziz Kiraz. Hadise'nin takımında yer alan ve efsane sesiyle birçok kişiyi kendine hayran bırakan o küçük çocuk kocaman oldu. İşte Hadise'nin minik starı Aziz Kiraz'ın son hali.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 09:55 Güncelleme 10 Ocak 2024, 09:55
O Ses Türkiye’nin ’minik star’ı Aziz Kiraz şimdi 26 yaşında son haliyle herkesi şaşırtıyor! Hadise’nin yer göğe sığdıramadığı Kiraz... 1

20 Ekim 2015'te katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında, performansıyla jürinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

O Ses Türkiye’nin ’minik star’ı Aziz Kiraz şimdi 26 yaşında son haliyle herkesi şaşırtıyor! Hadise’nin yer göğe sığdıramadığı Kiraz... 2

Ebru Gündeş şarkılarını çok sevdiğini söyleyen Aziz Kiraz, Hadise'nin takımına dâhil olmuştu.

O Ses Türkiye’nin ’minik star’ı Aziz Kiraz şimdi 26 yaşında son haliyle herkesi şaşırtıyor! Hadise’nin yer göğe sığdıramadığı Kiraz... 3

Hadise ile ünlenen Aziz Kiraz, o yıl şampiyonluğu Hakan ve Gökhan'ın takımındaki Emre Sertkaya'ya kaptırmıştı. Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'de Isabel, Araftayım, Kafama Sıkar Giderim, Üzdünüz Beni Yıllar gibi eserleri seslendirdi. Kendisi gibi bir yarışmada keşfedilen Aleyna Tilki ile yakın arkadaş olan Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'den önce de Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışmaya da katılmış ancak birinci olamamıştı.

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