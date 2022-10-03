O Ses Türkiye'de Murat Boz'un takımındaydı ortadan kayboldu! O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan'ın son hali...
Acun Ilıcalı'nın bu sezon yapılmayacağını söylediği O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan'dı. O dönem gencecik bir delikanlı olan Oğuz Berkay Fidan, Murat Boz'un takımındaydı. İlk sezonu şampiyon olarak tamamlayan Oğuz Berkay Fidan'ın üzerindeydi tüm gözlerde. Murat Boz'la bir düet yapan Oğuz Berkay Fidan sonrasında ortalardan kayboldu. Müzik sevdasından vazgeçmeyen Oğuz Berkay Fidan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Oğuz Berkay Fidan'ın değişimi.
İlk sezondan beri dikkati çeken O Ses Türkiye'de bugüne kadar birçok isim gelip-geçti ve bazıları birincilik başarısı elde etti. Bu birincilik başarısını elde eden isimlerden birisi olan Oğuz Berkay Fidan, Murat Boz'un takımında yarıştı. Boz'un takımında yarışan ve O Ses Türkiye'de ilk sezon birinci olma başarısı gösteren Berkay Fidan, bir düete imza attı.
Murat Boz'la düet yapan ve başarılı bir çıkış yakalayan şarkıcı, başarının devamını getiremedi. O dönem büyük bir üne kavuşamayan genç ve yetenekli yarışmacı, bazı farklı şarkılara imza atmayı ise ihmal etmedi.
OĞUZ BERKAY FİDAN ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?
'Beni Ellerden Sayma' adlı şarkısıyla adından söz ettiren Oğuz Berkay Fidan, uzun süre sessiz kaldı. Murat Boz'un Fidan'a nasıl destek vereceği ve müzik kariyerinin nasıl şekilleneceği uzun süre gündem olmuştu.
Tarzını bir hayli değiştirdiği görülen Oğuz Berkay Fidan için, "Büyümüşsün" yorumları geldi. Genç yarışmacı müzik çalışmalarına devam ediyor ancak uzun süren sessizlik sonrası yeniden çıkış yapması zaman alacak gibi duruyor.
İşte başta Oğuz Berkay Fidan olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.