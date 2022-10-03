O Ses Türkiye’de Murat Boz’un takımındaydı ortadan kayboldu! O Ses Türkiye’nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan’ın son hali...

İlk sezondan beri dikkati çeken O Ses Türkiye'de bugüne kadar birçok isim gelip-geçti ve bazıları birincilik başarısı elde etti. Bu birincilik başarısını elde eden isimlerden birisi olan Oğuz Berkay Fidan, Murat Boz'un takımında yarıştı. Boz'un takımında yarışan ve O Ses Türkiye'de ilk sezon birinci olma başarısı gösteren Berkay Fidan, bir düete imza attı.