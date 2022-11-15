O Kız'ın Kadir'i Erkan Petekkaya'nın oğlu Cano 18 yaşında koca delikanlı! Görenlerin ağzı açık kaldı: "Babasının boyunu geçmiş"
Erkan Petekkaya'nın oğlu Cano'yu görenlerin ağzı açık kaldı! O şimdi 18 yaşında koca delikanlı, görenler "Babasının boyunu geçmiş" , "Maşallah babası gibi uzun" yorumları yaptı. O Kız dizisiyle ekranlara dönen ve oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Erkan Petekkaya'nın oğlu Cano sosyal medya gündeminde. İşte 'O Kız' dizisinde canlandırdığı Kadir karakteri ile adından söz ettiren Erkan Petekkaya oğlu Cem Cano Petekkaya...
"BABASININ BOYUNU GEÇMİŞ"
O Kız'ın Kadir'i Erkan Petekkaya'nın oğlu Cano 18 yaşında koca delikanlı! Görenlerin ağzı açık kaldı, "Babasının boyunu geçmiş" yorumları yapıldı.
O Kız dizisinde canlandırdığı Kadir karakteri ile ekran başına kilitleyen başarılı oyuncu Erkan Petekkaya dizide kaderi doğarken boynuna dolanmış bir adam olan Kadir'i canlandırıyor. Hepimizi hayata bağlayan o göbek kordonu, doğduğu gün hayatına imzasını atmış. Kadir, o doğum kazası yüzünden 5 yaşına gelmiş ama heybetli cüssesine inat aklı da kalbi de 5 yaşından bir gün büyüyememiş. Hasbelkader sahip olduğu tek evladı Zeynep onun tek arkadaşı, oyun arkadaşı. Benzersiz bir baba kız ilişkisi onlarınki, içinde bir babanın olmadığı.
O Kız dizisinde canlandırdığı Kadir karakteriyle beğeni toplayan Erkan Petekkaya'nın oğlu merak konusu oldu. 2003 yılında Didem Petekkaya ile nikah masasına oturan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano son haliyle olay oldu.