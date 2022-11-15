O Kız'ın Kadir'i Erkan Petekkaya'nın oğlu Cano 18 yaşında koca delikanlı! Görenlerin ağzı açık kaldı: "Babasının boyunu geçmiş"

O Kız dizisinde canlandırdığı Kadir karakteri ile ekran başına kilitleyen başarılı oyuncu Erkan Petekkaya dizide kaderi doğarken boynuna dolanmış bir adam olan Kadir'i canlandırıyor. Hepimizi hayata bağlayan o göbek kordonu, doğduğu gün hayatına imzasını atmış. Kadir, o doğum kazası yüzünden 5 yaşına gelmiş ama heybetli cüssesine inat aklı da kalbi de 5 yaşından bir gün büyüyememiş. Hasbelkader sahip olduğu tek evladı Zeynep onun tek arkadaşı, oyun arkadaşı. Benzersiz bir baba kız ilişkisi onlarınki, içinde bir babanın olmadığı.