O Kız ’Zeynep’i görenlerin nutku tutuldu adeta farklı biri! Bomba karelerin ardından ortaya çıkan şok gerçek Dilin Döğer meğer...

Zeynep, ters giden bir doğum hikayesi yüzünden 5 yaş çocuğu zekasına sahip olan 'babasının annesi'. Kulağa çokça tuhaf gelen bu cümle, Zeynep'in hayatının gerçeği. Tuhaf bir şey babanın annesi olmak. Fedakârlık başka seçeneğin yoksa da fedakârlık mıdır? Kalbi bunu sorgulamayacak kadar büyük ve sadece babası için değil, bütün ailesi için atıyor. Bir de, haftada bir gün halası yerine, ev işlerini yapmaya gittiği Ozan için atıyor kalbi.