O Kız 'Zeynep'i görenlerin nutku tutuldu adeta farklı biri! Bomba karelerin ardından ortaya çıkan şok gerçek Dilin Döğer meğer...
O Kız 'Zeynep'i görenlerin nutku tutuldu adeta farklı biri! Bomba karelerin ardından ortaya çıkan şok gerçek gündeme bomba gibi düştü. 22 Şubat 1995 doğumlu oyuncu Dilin Döğer Instagram pozlarıyla dikkat çekti. O Kız dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen Dilin Döğer'in özel hayatı merak konusu oldu. Dilin Döğer'in nereli olduğu, kim olduğu araştırılırken ortaya çıkan gerçek şaşırttı.
O Kız 'Zeynep'i görenlerin nutku tutuldu adeta farklı biri! Bomba karelerin ardından ortaya çıkan şok gerçek; Dilin Döğer aslen bakın nereliymiş...
Baba kız hikayesiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatan O Kız dizisinde Erkan Petekkaya, Dilin Döğer, Cengiz Orhonlu ve Sezin Akbaşoğulları başrolü paylaşıyor.
Zeynep, ters giden bir doğum hikayesi yüzünden 5 yaş çocuğu zekasına sahip olan 'babasının annesi'. Kulağa çokça tuhaf gelen bu cümle, Zeynep'in hayatının gerçeği. Tuhaf bir şey babanın annesi olmak. Fedakârlık başka seçeneğin yoksa da fedakârlık mıdır? Kalbi bunu sorgulamayacak kadar büyük ve sadece babası için değil, bütün ailesi için atıyor. Bir de, haftada bir gün halası yerine, ev işlerini yapmaya gittiği Ozan için atıyor kalbi.
Özel hayatı merak konusu olan Dilin Döğer kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtı aranıyor.