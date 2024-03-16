O da ünlü çıktı! Meğer Ebru Cündübeyoğlu'nun 19 yıllık eski kocası... Bülent Şakrak'la boşanan Ceyda Düvenci aşık oldu!

Türk sinema ve dizi dünyasının sevilen isimlerinden Ceyda Düvenci, 8 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandırdığı Bülent Şakrak'tan ayrıldıktan sonra özel hayatıyla yine magazin gündeminin zirvesinde. Düvenci, boşanma sonrası verdiği röportajlarda geleceğe dair umutlarını ve aşka olan inancını dile getirmişti. "46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım" sözleriyle aşk hayatına yeşil ışık yakan Düvenci'nin, son gelişmeler magazin dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.