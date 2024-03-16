O da ünlü çıktı! Meğer Ebru Cündübeyoğlu'nun 19 yıllık eski kocası... Bülent Şakrak'la boşanan Ceyda Düvenci aşık oldu!

Türk sinema ve dizi dünyasının sevilen isimlerinden Ceyda Düvenci, 8 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandırdığı Bülent Şakrak'tan ayrıldıktan sonra özel hayatıyla yine magazin gündeminin zirvesinde. Düvenci, boşanma sonrası verdiği röportajlarda geleceğe dair umutlarını ve aşka olan inancını dile getirmişti. "46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım" sözleriyle aşk hayatına yeşil ışık yakan Düvenci'nin, son gelişmeler magazin dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.
Sanat camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, evliliklerindeki krizi aşmak için destek almayı denese de başarılı olamadı.
İki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 10 Temmuz'da 8 yıllık ilişkilerini 15 dakikada sonlandırdı.
Hatta Düvenci ise 'ayrılığı ben istemedim' sözlerinin ardından kolundaki dövmeyi sildirmek yerine "B" harfini dönüştürerek Şakrak'a mesaj vermişti.