"O çene dolgusunu yapan kişiyi engellemişsindir umarım" Dilan Çiçek Deniz estetikte sınır tanımıyor! Gözü, burnu derken çenesi de patladı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Dilan Çiçek Deniz. Okan Can Yantır, Furkan Andıç, Birkan Sokullu, Birand Tunca gibi yaşadığı aşklarla gündeme gelen Deniz son olarak Mert Yazıcıoğlu ayrılığıyla gündeme gelmişti. Çiftin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşerken bir yandan da Dilan Çiçek Deniz'in yüzünde bariz bir değişikliğe neden olan estetik operasyonu görenleri şaşkına çevirmişti. Anlaşılan o ki Deniz, estetiklere doymuyor. Bu kez çenesi sosyal medyanın diline düştü.
Türkiye'nin genç kadın oyuncuları arasında yer alan Dilan Çiçek Deniz, gündemden düşmüyor.
Dilan Çiçek Deniz de son dönemin modasına uyup Fransız askısı yaptırdı. Ancak her zaman doğal haliyle beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncunun, estetikli görüntüsü sınıfta kaldı.
Ancak sonrasında "Vallahi bezdim notuyla yaptığı paylaşımla iddiaları reddetmişti.