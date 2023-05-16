Selena’nın Selin’i Cansu Demirci sırra kadem basmıştı! O artık 31 yaşında! Son halini gören dilini ısırdı! Sinem Kobal'ın rol arkadaşı...
2006'ta ATV'de yayınlanmaya başlayan ve yıllarca geçse de adından söz ettiren Selena dizisinde Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci, adeta sırra kadem basmıştı. Gizem Güven, Hazal Şenel ve Sinem Kobal gibi isimlerle bir dönem birlikte çalışan Demirci, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 31 yaşında olan Demirci'nin son halini görenler ise hayran kaldı. İşte Selin Demirci'nin hayran bırakan son hali...
16.05.2023 20:04 - Son Güncelleme: 16.05.2023 20:04
Gizem Güven, Hazal Şenel ve Sinem Kobal gibi isimlerle bir dönem birlikte çalışan Demirci, yıllar sonra ortaya çıktı.